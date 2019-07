México: aniversario del triunfo electoral de AMLO

López Obrador se declaró un convencido de que antes de que se acabe este año se "arrancará de raíz el régimen corrupto" que había en el país, al celebrar con miles de seguidores el primer aniversario de su triunfo en los comicios presidenciales de 2018.

Sostuvo que aunque muchos afirmen que "no se puede" este mismo año también quedarán construidas las bases de la cuarta transformación de México, que inició con su victoria en las urnas el 1 de julio de 2018 y su Presidencia que se puso en marcha el 1 de diciembre del mismo año.

En un recuento de sus principales logros económicos, López Obrador destacó que no han aumentado los impuestos, se ha reducido la inflación, se puso en marcha un programa de desarrollo en 43 municipios fronterizos con Estados Unidos y se frenó la caída de la producción petrolera además de que se redujo en el 94% el robo de combustibles con la estrategia de combate que se puso en marcha.

El presidente mexicano remarcó especialmente entre los logros de su gobierno el acuerdo migratorio que se alcanzó el 7 de junio con Estados Unidos, que evitó que se impusieran aranceles a los productos mexicanos.

Mientras, Caracas instaló una oficina de su Policía Migratoria para garantizar el control de las personas que transitan en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, según anunció el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol.

Esta decisión se toma semanas después de que Venezuela reabriera la frontera con Colombia, que permanecía cerrada desde febrero pasado, cuando opositores venezolanos buscaban ingresar camiones con presunta "ayuda humanitaria" al país y generaron disturbios en la zona.

Entretanto, el empresario socialdemócrata Laurentino Cortizo juró este lunes su cargo como presidente de Panamá para el período 2019-2024 prometiendo rescatar la nación ante la franca desaceleración y con el reto de sacar al país de las listas internacionales de lavado de dinero para atraer inversión extranjera y deshacerse del estigma de paraíso fiscal.

Cortizo, de 66 años, llega al poder tras ganar por estrecho margen las elecciones de mayo al derechista Rómulo Roux, apoyado por el detenido expresidente Ricardo Martinelli y sustituye en la jefatura del Estado a Juan Carlos Varela.

El nuevo mandatario recalcó que tiene el propósito de "rescatar" Panamá y solicitará a su Gabinete adoptar un código con el siguiente mandamiento: "no mentir, no hacer trampa, no robar y no tolerar a quien lo haga".

En tanto, el grupo del partido ultraderechista español Vox en la Asamblea de Madrid está dispuesto a votar en contra de la investidura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso si Ciudadanos no estampa su firma en un "programa único común" a tres bandas.

En una comparecencia de prensa, el partido de derecha radical ha subrayado que da plazo a la formación 'naranja' hasta este martes para que reconsidere su negativa. De perseverar en ella, amenaza con alinearse con el bloque de la izquierda para 'tumbar' la posible designación de la aspirante del PP.

Sin embargo, Ciudadanos sigue firme en su posición de no firmar ningún pacto donde figure el logo de Vox, a pesar de que necesita a sus 12 diputados para poder formar un Gobierno de coalición con Díaz Ayuso.

