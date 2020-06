El calor y color de Colombia en tierras rusas

"En septiembre cumplo tres años acá. Llegué [a Rusia] porque trabajaba en un colegio en Colombia; era profesor de física, vino una empresa y me dijo que 'en Rusia se puede estudiar, es muy barato'. Siempre quise hacer una maestría y si era barato pensé 'bueno, voy a investigar, a averiguar'", explicó Pineda.

El docente no hizo caso al ofrecimiento de la empresa, sino que decidió averiguar por su cuenta y se contactó con la Universidad Federal de Kazán : "Escribí desde su sitio web, me pasaron toda la información y es mucho más sencillo de lo que uno piensa; juntas todos los documentos, los envías, después al tiempo te llega la carta invitación y haces la visa en la embajada", agregó.

Pineda realizó su maestría en esta universidad, una de las más antiguas del país. Por allí pasaron grandes figuras de la política, ciencia y cultura rusa de la talla de Vladímir Lenin, León Tolstoi, el compositor Mili Balákirev, el pintor Valery Jacobi, entre otros.

Juan Nicolás contó además que cuando llegó a la ciudad vivió en el mismo edificio educativo. "Cuenta con la ventaja de que tiene una residencia muy bonita y muy económica. Cuando llegué convivía con tres personas más, una indonesia, con una de Turquía, y con una de Venezuela también. Eso es lo que tiene Rusia: uno comparte con otras culturas, te encuentras con estudiantes de todas partes del mundo", comentó.

Juan Nicolás acaba de aprobar su maestría en Física Médica. "Vine especialmente a Rusia porque quería estudiar una Maestría en Física Médica ya que en mi país solo hay dos universidades: una pública, por lo que los cupos son muy escasos y es complicado poder entrar; la otra es extremadamente costosa. Aquí me salía mucho más barato".

El entrevistado se refirió a sus planes al finalizar su carrera: "Estoy pensando en adquirir un poco de experiencia laboral aquí porque es muy bueno. Cuando acabas tu carrera profesional o máster puedes aprender en el trabajo, brindan capacitaciones para la gente que está empezando. En Colombia a veces te piden que tengas mínimo dos años de experiencia".

© Sputnik / Maxim Bogodviv Kazán, la capital de la república rusa de Tartaristán

Pineda señaló que lo que más le gusta de Rusia es la seguridad.

"Me sorprendí al principio porque puedes salir igual a las dos de la mañana con tu teléfono, con tus audífonos, con tu bicicleta y no te pasa nada. Me encanta, es espectacular", enfatizó.

Le llamó mucho la atención la costumbre rusa de tomar gran cantidad de té : "Tu puedes encontrar en el supermercado un sitio grande para el té, pero grandísimo, cosa que en Colombia no hay. Aquí puede hacer calor e igual te ofrecen té, y siempre con algo dulce".

En cuanto a lo que más extraña de su país, Pineda respondió que la comida.

"Acá no se encuentra una yuca, panela, una papa criolla, un bocadillo. Curiosamente uno se da cuenta de las riquezas que tiene el país de uno, o Latinoamérica entera, que son las frutas y verduras frescas", concluyó.

Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).