La emotiva historia de un profesor ruso radicado en Paraguay

Autor de casi 50 artículos científicos sobre semántica histórica, literatura paraguaya y latinoamericana, entre otros, Protsenko nació en la ciudad de Rostov del Don y cuando la URSS dejó de existir se fue a vivir a Ucrania con sus padres hasta que decidió venir a América Latina debido al duro conflicto que sufrió Ucrania en 2014. Está radicado en Paraguay desde septiembre de ese año.

"Es un tema bastante delicado, porque justamente en 2014 empezó el conflicto en el país donde vivía [Ucrania], yo tenía que buscar refugio, mis amigos de España por ejemplo y de otros países de Europa no querían recibirme, no querían darme refugio", dijo Protsenko sobre las razones que lo trajeron a tierras sudamericanas.

"Me habían propuesto un trabajo interesante: traducir del español al ucraniano una obra de un escritor paraguayo que se llama Juan Manuel Marcos, ahora uno de los más leídos, más destacados del país, y me animé a preguntarle [a Marcos], que era el rector de la UniNorte, si tenía un hueco para mí; a la media hora me dijo 'ven'", agregó.

La UniNorte, donde Igor Protsenko ejerce como profesor, es la cuarta universidad más antigua del Paraguay. La Institución se ha dedicado a la calidad de la enseñanza, la preservación e innovación de la cultura, así como a compartir y expandir el conocimiento científico.

Respecto a como se está trabajando en el instituto de enseñanza universitaria en estos tiempos de confinamiento por la crisis sanitaria mundial del coronavirus, Protsenko expresó que los profesores están trabajando a distancia: "Hay clases a distancia, tenemos plataformas digitales donde los profesores y alumnos pueden encontrarse para poder seguir los estudios, no es fácil porque nosotros los profesores no estamos tan bien preparados porque algunos ya son personas de edad que no se saben manejar bien con la tecnología."

Ademas, Igor Protsenko dio su opinión sobre como el Gobierno de Paraguay está tratando el tema de la expansión del COVID-19 en el país

"Comparándolo con algunos países de Europa, Paraguay es del primerísimo mundo, porque lo que pasa ahora en Rusia, en Ucrania es horrible, hay cuarentena si pero la gente no respeta, no quiere respetar y no entiende que puede ser peligroso; acá en Paraguay enseguida se tomaron medidas muy fuertes", sentenció.

