¿Qué nos depararán las próximas fases de Rusia 2018?

© Sputnik / Alexei Filippov Los momentos cumbre del partidazo entre México y Alemania 18

En sus respectivos estrenos, ni Brasil, ni Argentina, ni España, ni el actual campeón del mundo Alemania, pudieron conseguir la victoria. La ventaja con la que cuentan es que aún hay tiempo para mejorar y mostrar en el torneo su mejor versión; la Copa recién arranca.

Las selecciones europeas son las que mejores resultados han obtenido en la primera rueda de esta justa mundialista; después sigue Asia y luego aparece América. Finalmente, África es la peor posicionada y sólo sumó puntos en el último partido de la primera fecha con el triunfo de Senegal sobre Polonia.

El miércoles 20 de junio inició la segunda fecha que deparó los primeros clasificados a octavos de final. Por el grupo A pasaron Rusia y Uruguay; por el D Croacia venció a Argentina y ya aseguró su pasaje. En tanto, por el grupo C Francia también entró entre los dieciséis mejores del mundo tras la victoria frente a Perú, que se convirtió en el primer combinado sudamericano que regresa a casa.

Te puede interesar: ¿Por quién apostar en el Mundial? La inteligencia artificial ya sabe quién será el campeón

En nuestra sección La Entrevista, conversamos con el ex futbolista Jorge Seré, multicampeón con el Club Nacional de Football de Uruguay, quien actualmente está en el Mundial invitado especialmente por FIFA, además de estar trabajando como analista para un canal de televisión de su país.

"La primera conclusión, que ya no es ninguna sorpresa, es que no hay rival fácil, que los rivales cada vez te complican más sino mira lo que pasó con los grandes favoritos, que ganaron con lo justo o no ganaron, y después que los "cucos" no lo son tanto" opinó el ex golero respecto a lo vivido hasta ahora en la cita mundialista.

En cuanto al por qué de la paridad en la mayoría de los partidos, con resultados ajustados, dijo que es "fundamentalmente por la comunicación que hay hoy, por el estudio de los rivales que se hace, porque todo lo que se hace llega a todo el mundo, porque se trabaja más o menos igual en todos lados, porque muchos futbolistas de varias selecciones están jugando en ligas poderosas".

Sin embargo, Seré asegura que, de todas formas, se dará la lógica y a las etapas decisivas llegarán las mismas selecciones de siempre, reservando un lugar para "alguna sorpresa que se pueda dar".

"Hay unos veintidós, veintitrés equipos que no pueden ser campeón del mundo, pero te pueden ganar un partido", afirmó.

'2018: Destino Rusia' se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

Conoce más en nuestro especial sobre el campeonato: Mundial de Fútbol 2018