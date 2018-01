Crimea presenta su potencial económico en el Parlamento Europeo

En este órgano ha tenido lugar la conferencia 'La Unión Europea y las regiones de Rusia', a la que asistieron unos 50 diputados y representantes nacionales de distintos países de la UE, así como diferentes expertos internacionales.

Durante la conferencia, los participantes oyeron los discursos del jefe de la república rusa de Crimea, Serguéi Axiónov, y del copresidente del comité organizador del Foro de Yalta, Andréi Nazárov.

Sus declaraciones fueron transmitidas mediante una videoconferencia, ya que debido a las sanciones no pudieron asistir en persona. La reunión fue dedicada a la inoperancia de las sanciones que la UE impuso contra Rusia en 2014.

Axiónov describió en detalle las posibilidades comerciales en la península e invitó a todos los políticos presentes a visitar la región, mientras que Nazárov, en su mensaje, señaló que los residentes de la UE deberían prestar atención al proverbio popular en Rusia que dice 'es mejor ver una vez, que escuchar cien veces' y visitar la península para atestiguarlo todo con sus propios ojos.

Tras la reunión, el jefe de Crimea en una entrevista con Izvestia afirmó que había sido un paso más hacia "el reconocimiento internacional de Crimea como parte de Rusia y hacia el final de la política hostil hacia nuestro país".

"Espero que los políticos europeos visiten la península más a menudo para asegurarse de que no existe una 'anexión' ni 'ocupación' de Crimea. No tenemos nada que esconder. Parlamentarios europeos, figuras públicas, representantes de la sociedad civil pueden venir a la península y hablar no solo con los políticos de Crimea, sino también con representantes de organizaciones no comerciales, comunidades religiosas y con ciudadanos de a pie", sostuvo Axiónov.

Mientras tanto, de acuerdo con el organizador del Foro de Yalta, Andréi Nazárov, este evento es una plataforma ideal para discutir temas internacionales de actualidad y establecer un diálogo constructivo entre países.

"El fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los empresarios de los países de la UE y Rusia puede servir como un impulso para levantar las sanciones contra Rusia", señaló Nazárov a Izvestia.