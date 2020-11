"Circo absurdo": demócratas arremeten contra la negativa de Trump de entregar la victoria a Biden

"Las elecciones terminaron. Joe Biden es el presidente electo. Electo para el mandato con más de 78 millones de votos", declaró Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio.

"Dejen ya este circo absurdo y pónganse a trabajar en lo que realmente importa al pueblo estadounidense: la salud y la seguridad económica", agregó la líder demócrata.

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, a su vez, también ha dirigido un duro mensaje a los senadores republicanos.

"Las elecciones han terminado. El presidente Trump perdió. Joe Biden será el próximo presidente y Kamala Harris, vicepresidenta. Senadores republicanos, dejen de negar la realidad. Dejen de sembrar deliberada e imprudentemente dudas sobre nuestro proceso democrático y empiecen a centrarse en COVID", declaró.

Lucha en los tribunales

Aunque por ahora Biden es el más probable ganador de las elecciones presidenciales al superar los 270 delegados, Trump aún no ha reconocido su derrota y ha denunciado ante los tribunales un fraude electoral en su contra. Tanto el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, como también el jefe de la minoría del partido en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, tampoco han aceptado la victoria de Biden.

Así, el tribunal de Pensilvania ya ha fallado a favor de la campaña de Trump , decretando que los votos de quienes no se identificaron hasta el 9 de noviembre no deben ser contados. De acuerdo con el fallo, la secretaria de estado, Kathy Boockvar, no tenía derecho a cambiar la fecha límite, lo que permitió a los votantes por correo presentar sus pruebas de identidad más tarde.

No obstante, en el estado de Arizona, la campaña de reelección del mandatario actual tuvo que abandonar su demanda que impugnaba los resultados del escrutinio.

"Desde el cierre de la audiencia de ayer, la tabulación de votos en todo el estado ha hecho innecesario un fallo judicial sobre los electores presidenciales", reconocieron los abogados de Trump en un documento judicial.

"No hubo violación del sufragio"

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), por su parte, no detectó violaciones durante el sufragio en las elecciones presidenciales de EEUU, declaró Rupert Colville, portavoz del organismo.

"Hemos hecho todo lo posible para averiguar (...) si en general hubo violaciones de derechos humanos.", dijo Colville ante la prensa este 13 de noviembre.

Precisó que no se detectaron violaciones que pudieran tener impacto negativo en el derecho a voto en los comicios presidenciales de EEUU.

"Sin embargo, se pudieron haber producido algunos episodios aislados", agregó el portavoz.

Reconocimiento mundial

No solo Trump y sus partidarios demócratas cuestionan el nombre del ganador. Tras pasados 10 días de las elecciones todavía no hay un presidente electo de manera oficial y aunque muchos gobiernos se apresuraron en reconocer a Joe Biden como el nuevo mandatario, algunos otros han sido más reservados y esperan por un veredicto que certifique el nombre del ocupante.

Si bien muchos gobiernos de Europa, Asia, Medio Oriente, África y América Latina ya felicitaron a Biden por su supuesta elección, otros se niegan a hacerlo hasta tanto no terminen los procesos legales y se haga oficial, entre ellos Rusia, México y Brasil.

China, a su vez, felicitó al demócrata y a su vicepresidenta Kamala Harris que será la primera mujer en este puesto, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.

"Respetamos la decisión del pueblo estadounidense y felicitamos al señor Biden y a la señora Harris", afirmó Wenbin.

Casa Blanca espera el segundo mandato de Trump

Mientras tanto, la propia Casa Blanca está trabajando bajo el supuesto de que el presidente Donald Trump tendrá un segundo mandato, dijo el asesor comercial Peter Navarro, en una entrevista realizada por el canal televisivo Fox Business.

"Estamos avanzando aquí en la Casa Blanca bajo el supuesto de que habrá un segundo mandato de Trump", manifestó Navarro.

Así, el conteo de los votos emitidos en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos todavía está en curso en algunos estados.

No obstante, los principales medios locales siguen proyectando que el candidato demócrata Joe Biden será el ganador de los comicios.