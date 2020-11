Biden todavía espera por el reconocimiento unánime

MOSCÚ (Sputnik) — Cuando han pasado 10 días de las elecciones de EEUU todavía no hay un presidente electo de manera oficial y aunque muchos gobiernos se apresuraron en reconocer a Joe Biden como el nuevo mandatario, algunos otros han sido más reservados y esperan por un veredicto que certifique el nombre del ocupante.

EEUU celebró las elecciones presidenciales el pasado 3 de noviembre y mientras llegan los resultados oficiales, desde hace días los principales medios de comunicación estadounidenses, incluida la republicana Fox News, dan al candidato demócrata, Joe Biden, como el ganador, tras superar la cuota de los 270 votos electorales. Por su parte, el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, no está de acuerdo con eso, ha dicho que él ganó las elecciones y que se las han robado a través de un fraude masivo perpetrado en varios estados. Además, el mandatario está impugnando los resultados en los tribunales.

Si bien muchos gobiernos de Europa, Asia, Medio Oriente, África y América Latina ya felicitaron a Biden por su supuesta elección, otros se niegan a hacerlo hasta tanto no terminen los procesos legales y se haga oficial, entre ellos Rusia, México y Brasil.

China apuesta por Biden

Tras días de silencio, a la espera de la oficialidad del conteo de los votos, China felicitó Biden por su presunta elección y a su vicepresidenta Kamala Harris que será la primera mujer en este puesto, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.

"Respetamos la decisión del pueblo estadounidense y felicitamos al señor Biden y a la señora Harris", dijo Wenbin este 13 de noviembre.

China, según el portavoz, sigue la reacción a las elecciones presidenciales, tanto en EEUU, como en la comunidad internacional y acotó que entiende que "el resultado de las elecciones en EEUU será determinado según las leyes y procedimientos estadounidenses".

Con anterioridad China se había mantenido en silencio respecto al tema y según expertos, es la primera vez que la nación asiática rompe con su tradición de felicitar al ganador de las elecciones sólo cuando el perdedor reconoce su derrota.

En realidad China lo ha pasado bastante mal con Trump en el poder, sobre todo en términos económicos, con una prolongada guerra comercial y ataques a empresas chinas, como Huawei o la red social TikTok, pero no se esperan muchos cambios si llega Biden al cargo.

Rusia espera por la declaración oficial

El Gobierno ruso felicitará al que salga elegido como nuevo presidente de Estados Unidos, cuando haya un anuncio oficial con los resultados finales de las elecciones, señaló el jueves 12 el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"En cuanto a las felicitaciones, me sorprende por qué se le presta tanta atención a esto. Las felicitaciones se suelen enviar después del anuncio oficial de los resultados de las elecciones, lo que aún no ha sucedido en Estados Unidos", dijo Lavrov en una rueda de prensa.

El canciller afirmó que todas las felicitaciones que se han expresado hasta ahora "se basan en las estimaciones de la CNN, la ABC, las redes sociales, los principales medios estadounidenses. Si alguien tiene la tradición de enviar las felicitaciones estatales con semejantes motivos, no podemos hacer nada al respecto. Nuestro enfoque es un poco diferente. Tenemos que esperar el anuncio oficial", añadió el canciller, e indicó que Rusia no es el único que aún no han enviado sus felicitaciones.

"Aquellos que consideren posible enviar felicitaciones antes de que se anuncien los resultados oficiales, es su derecho. Sabemos que en 2016 muchos líderes de Europa enviaron felicitaciones a la candidata perdedora, y luego las retiraron con prisas. Así que ni siquiera veo ningún motivo para conjeturar", recalcó.

México también a la espera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esgrimió este miércoles los principios de no intervención para reafirmar su decisión de no reconocer la victoria de Biden, en las elecciones en EEUU.

"Con apego a esa política de principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un Gobierno que no está legal y legítimamente constituido", reiteró el gobernante.

La postura elegida consiste en aguardar: "No estamos en contra ni a favor de nadie", dijo el mandatario que acotó que va a esperar a "que terminen sus procesos, esperamos, porque es una decisión de otro país o de otro pueblo, es hasta de sentido común", expresó el López Obrador en conferencia de prensa.

Descartó posibles "represalias" de la próxima administración, si es encabezada por Biden, cuya victoria fue reconocida por los principales líderes del continente americano, excepto López Obrador y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Brasil quieto

También espera un resultado oficial el mandatario de Brasil que tampoco se ha pronunciado sobre el desenlace de los comicios estadounidenses. Jair Bolsonaro, llamado a veces el Trump tropical, convirtió su afinidad con actual presidente de EEUU en un pilar de su política exterior. Varias veces mostró abiertamente su apoyo a la reelección de Trump.

"Conocen mi posición, está clara, no es una injerencia. Tengo buenas relaciones con Trump. Espero que sea reelegido", dijo hace unos días.

Pero según comentó a Sputnik el excanciller brasileño Celso Amorim, el actual gobierno del gigante suramericano estará más aislado que nunca si se confirma la victoria de Biden y deberá intentar readaptarse a la situación.

Aunque muchos gobernantes ya dieron su respaldo a Biden y la casi totalidad de los grandes medios de prensa lo consideran como el presidente electo de EEUU, no es descabellado esperar por la confirmación oficial, pues ya Trump dio muestras de poder y amenazó con imputar los comicios y hace unos días el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, autorizó a los fiscales federales a iniciar investigaciones de acusaciones sustanciales sobre irregularidades en la votación, antes de que se certifiquen los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Así que por lo pronto hay que ver si se confirman los datos y Joe Biden se convierte en el presidente número 46 de EEUU. Y Entonces llegarán las felicitaciones de los que hasta hoy se han mantenido al margen.