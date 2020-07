China mantiene coordinación estrecha con Rusia sobre encuentro de "quinteto nuclear"

"La parte china apoya la iniciativa de Rusia de llevar a cabo una cumbre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU", declaró el portavoz durante una rueda de prensa.

Agregó que "la parte china mantiene la coordinación estrecha con la parte rusa sobre detalles de la organización del encuentro, así como está dispuesta a mantener contactos con otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU".

Falun Gong

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, publicó un artículo sobre la II Guerra Mundial en que entre otras cosas indicó que sería conveniente celebrar una cumbre del "quinteto nuclear" (Rusia, EEUU, China, Francia y el Reino Unido) para debatir importantísimos problemas mundiales, señaló que otros países apoyan esta iniciativa de Moscú y expresó la seguridad de que en tal encuentro se podría encontrar respuestas a los retos y las amenazas de la actualidad.

Wenbin también declaró que China aplaude la decisión de Rusia de declarar indeseables a seis ONG de EEUU y una del Reino Unido que apoyaban la corriente Falun Gong.

La víspera la Fiscalía General rusa catalogó como indeseables a seis ONG estadounidenses y una británica, relacionadas con la lucha contra la persecución de los adeptos de la práctica espiritual china, proscrita en el país asiático.

"Falun Gong es una organización sectaria antisocial, declarada ilegal por el Gobierno chino. Saludamos la decisión de Rusia de incluir en la lista de organizaciones no deseadas a siete ONG relacionadas con Falun Gong, así como prohibir sus actividades en el territorio ruso", dijo Wang Wenbin en una rueda de prensa.

En la lista de organizaciones indeseables figuran las estadounidenses Organización Mundial para Investigar la Persecución de Falun Gong (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc.), la Coalición para Investigar la Persecución de Falun Gong (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China), la Misión Global para Rescatar a los Practicantes de Falun Gong Perseguidos (Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners Inc.), Amigos de Falun Gong (Friends of Falun Gong Inc.), Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos (Doctors Against Forced Organ Harvesting) y Fuentes de Dragon (Dragon Springs Buddhist Inc.)

También fue declarada indeseable la actividad en Rusia de la británica Asociación Europea de Falun Dafa (The European Falun Dafa Association).

El movimiento religioso Falun Gong surgió en China a inicios de los años 1990. La práctica está basada en una combinación de meditación y ejercicios de qigong, e incluye elementos de budismo, taoísmo, confucianismo y creencias populares.

Desde 1999 las actividades de Falun Gong están prohibidas en China porque amenazan a su régimen constitucional.

Según las autoridades chinas, entre los participantes del movimiento se detectaron numerosos casos de suicidios y trastornos mentales. Además, Pekín sostiene que los practicantes de Falun Gong, a la que califica como una secta totalitaria, renuncian a la asistencia médica debido a su creencia en una "curación milagrosa".