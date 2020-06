Guinea Ecuatorial ve comicios de EEUU y COVID-19 como factores clave para sector petrolero

"Tanto las elecciones de Estados Unidos como el COVID-19 serán factores clave. Quienquiera que gane, sea un republicano o un demócrata, ambos influirán, no puedo decir positiva o negativamente, simplemente de manera diferente", dijo el ministro.

Agregó que la segunda ola del coronavirus también afectará mucho el mercado petrolero.

"En cuanto a la segunda ola de la pandemia, definitivamente también nos afectará, porque volveremos a encontrarnos en una situación en la que tendremos la producción, y no habrá ningún lugar para colocarla y enviarla", precisó.

Además, el ministro destacó que aunque el acuerdo OPEP+ sobre la reducción de la extracción petrolera tiene influencia positiva en el mercado del crudo, este se recuperará en su plenitud solo para 2022.

El ministro comentó las palabras del ministro de Energía ruso, Alexandr Nóvak, sobre el posible equilibrio de la demanda y la oferta en el mercado petrolero ya en junio o julio.

"La segunda ola de la pandemia suele ser más peligrosa y grave, y debería llegar a finales del año. Así que el equilibrio del mercado ya en verano es una tarea muy difícil (...) Mi punto de vista es así: no podemos hablar de equilibrio de mercado antes de 2022", afirmó el ministro.

Al mismo tiempo, subrayó que "el acuerdo OPEP+ es una iniciativa muy importante" que sí que tiene una influencia real en el mercado.

Obiang Lima indicó también que los países de la OPEP+ redujeron en mayo la extracción petrolera en más de 10 millones de barriles diarios (mb/d).

Comunicó también que la secretaría de la OPEP presentó a las delegaciones estimaciones de la situación en el sector, y en base de estas estimaciones se tomarán decisiones sobre la suerte del pacto en la próxima reunión ministerial.

Según el ministro, "el peor período " para el petróleo aún no ha sido superado.

Obiang Lima afirmó además que no ve necesidad de prolongar a partir del junio el acuerdo de reducción de la extracción en el volumen de 9,7 millones de barriles diarios.

"El 2020 y el 2021 son años perdidos"

Obiang Lima catalogó el 2020 y el 2021 como años perdidos para la industria mundial del petróleo y el gas.

"El 2020 y el 2021 son años perdidos y cualquier recuperación de la que se habla, se producirá no antes de 2022", dijo el ministro.

En cuanto a África, Obiang Lima dibujó un panorama adverso para el sector del gas en 2020.

"En principio, no espero ninguna reanimación este año. Todos los que se reúnen con los inversores, entienden que no importa cuándo se levantarán las restricciones. No cambiará nada. Lo lógico sería revisar todos los proyectos que ya habían sido aprobados, posponerlos por cierto tiempo", indicó.

El titular ecuatoguineano insistió en que la situación no cambiará hasta 2022, si bien se regresará a la normalidad en 2020 y 2021.

El 12 de abril, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 10 productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) anunciaron un nuevo recorte petrolero para estabilizar el mercado ante el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus.