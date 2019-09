Vishinski quiere seguir ejerciendo de periodista en Ucrania

"Desde luego, quiero seguir en RIA Novosti si no me expulsan, ejercer mi profesión, el periodismo, sobre todo ahora que he adquirido una nueva experiencia", dijo.

Explicó que lo vivido forma parte de su vida, que ahora comprende mejor lo que está pasando en Ucrania y tiene mucho qué decir.

Vishinski agradeció al presidente de Rusia, Vladímir Putin, al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y a todas las personas que lucharon por su liberación el apoyo prestado.

"Yo quisiera expresar mi agradecimiento sobre todo a Vladímir Putin, que fue el primero de los líderes políticos importantes en decir que siendo inocente me vi afectado, que no se puede castigar a uno por cumplir su deber profesional", declaró.

El director general de Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, al saludar a Kiril Vishinski en la agencia dijo: "El colectivo de la agencia hoy está completo, tuvimos una herida sin cicatrizar durante estos 16 meses, porque Kiril no estaba con nosotros, lo mantenían en cárceles de Jersón y Kiev en condiciones que rozan la tortura".

Vishinski a su vez expresó su gratitud por la cálida acogida que le fue dispensada en la agencia tras su regreso a Moscú.

#TruthNotTreason

La excarcelación de Vishinski, un respiro a la libertad de prensa en Ucrania 👇https://t.co/Pmut1jpT5t — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 28, 2019

​La liberación mutua de 35 presos que efectuó Rusia y Ucrania, 70 personas en total, se llevó a cabo el 7 de septiembre.

A Kiev se trasladaron los 24 marineros ucranianos detenidos en noviembre pasado por violar la frontera rusa en el estrecho de Kerch, así como Oleg Sentsov y Alexandr Kólchenko, condenados por terrorismo, y Román Súschenko, por espionaje.

A Vishinski lo detuvieron en Ucrania en mayo de 2018 imputándole alta traición y apoyo a las milicias de Donbás.

Desde entonces, la Justicia ucraniana prolongó en varias ocasiones la prisión preventiva para el periodista, no obstante, el 28 de agosto el Tribunal de Apelaciones de Kiev dispuso excarcelarlo, aunque el proceso judicial continuará.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró hace tiempo que Vishinski fue arrestado por ejercer su profesión y cumplir sus funciones profesionales como periodista y exhortó a las organizaciones internacionales de derechos humanos a actuar ante la "política inaudita y absolutamente inadmisible que aplican las autoridades ucranianas".