Ucrania disipa rumores sobre el canje de prisioneros con Rusia

KIEV (Sputnik) — Rusia y Ucrania, pese a numerosos rumores al respecto, no intercambiarán prisioneros este 30 de agosto y hasta el momento no han definido fecha para el canje, informó la portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas ucranianas), Elena Guitliánskaya.

"No decimos fecha pero puedo afirmar que no será hoy, todavía no tenemos fecha definitiva", dijo Guitliánskaya, citada por el medio Obozrevatel.

La portavoz del SBU aseguró que nada impide que se realice el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y todos los trámites correspondientes "avanzan según lo previsto".

Horas antes, Guitliánskaya escribió en su cuenta de Facebook que "el complicado proceso de negociaciones para el canje de prisioneros continúa", y llamó a no divulgar información no confirmada.

La semana pasada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que espera "en los próximos días" resultados del trabajo que se realiza desde hace ya dos meses para intercambiar prisioneros con Rusia.

El 28 de agosto, el jefe del portal RIA Novosti Ukraina, Kiril Vishinski, fue liberado "bajo palabra", es decir, deberá comparecer ante el tribunal o los instructores a la primera solicitud.

La puesta en libertad de Vishinski aumentó los rumores sobre un próximo intercambio de prisioneros, ya que Zelenski declaró en junio que estaba dispuesto a canjear al periodista por el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, preso en Rusia.

El Kremlin, por su parte, confirmó que Rusia y Ucrania mantienen contactos al respecto, pero a la vez negó que se hubiera concretado fecha para el futuro intercambio de presos.