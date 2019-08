Kiril Vishinski: "Ahora tengo que defender mi nombre"

Sputnik conversó con Vishinski acerca de sus planes para el futuro y sobre quién podría estar detrás de su arresto.

— Kiril, le felicitamos por su excarcelación. ¿Qué planes inmediatos tiene?

— Son muy simples y están vinculados con el proceso judicial, algo que he mencionado antes y algo que he confirmado hoy en la corte. Mi objetivo inmediato es defender mi nombre y probar mi inocencia en la corte. Y este es mi objetivo principal para el futuro próximo. Después de uno o dos días, voy a acostumbrarme un poco a la libertad. Empezaré a respirar con ambos pulmones, y es probable que luego tenga otras ideas. Por supuesto que espero reunirme con mi padre, quien está en Ucrania.

— Entonces, el 16 de septiembre, ¿asistirá a la próxima sesión del juicio?

— Sí, ahora que se ha fijado una fecha concreta.

— Su liberación coincidió con los preparativos para un intercambio de prisioneros, del que se habla mucho ahora. ¿Es una coincidencia o una preparación para su participación en el intercambio?

— Siempre he dicho que la palabra "intercambio" se había usado antes de que resultara acusado de cometer ciertos crímenes, en mayo del año pasado, por los políticos del círculo del presidente Petró Poroshenko. Así que, siendo una persona que se considera absolutamente inocente y cuya culpabilidad no quedó demostrada por ningún tribunal, no estoy hablando del "intercambio". Solo quiero una cosa: quiero que el tribunal cambie la medida cautelar, quiero salir de la cárcel. Quiero seguir demostrando mi inocencia en la corte.

El denominado intercambio es un proyecto loco impuesto por la antigua Administración Poroshenko. No estoy al tanto de los detalles, tanto los políticos como los no políticos. Simplemente sé que las personas condenadas por los mismos hechos, que estaban en los bloques y en las celdas de al lado de la mía,, y esto tiene que ver con la cancelación de la falta de alternativas para medidas cautelares para varios artículos [del Código Penal]. En otras palabras, las personas acusadas según los mismos artículos fueron liberadas de prisión antes que yo. Así que, pensé que sería justo si también modificaran mi medida cautelar, de la misma manera que lo hicieron con otras personas. Quería un juicio justo y lo conseguí.

— ¿Por qué ahora? Es que su abogado ha presentado apelaciones varias veces.

— No quiero jugar juegos o [crear] teorías conspirativas. Supongo que los cambios en mi destino personal se deben parcialmente al hecho de que los tribunales dejaron de estar presionados. Es que una persona que quería hacer mi destino personal parte de su promoción política, dejó el poder.

— ¿Poroshenko?

— Sí. No quiero generar teorías, no estoy al tanto de nada. Simplemente entiendo que si Poroshenko siguiera siendo el presidente, yo no podría esperar esa decisión del tribunal.

— ¿Tiene previsto conservar la nacionalidad ucraniana?

— Sí, sigo siendo ciudadano de Ucrania.

— Gracias por la entrevista y felicidades otra vez.

— Gracias a ustedes, un gran saludo a mis colegas y muchas gracias por el apoyo.