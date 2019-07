El vicecanciller ruso anuncia los temas que abordará durante la visita a Venezuela

"Ante todo, se abordará la agenda bilateral y también los resultados de la ronda de diálogo en Barbados", dijo Riabkov a Sputnik.

El vicecanciller remarcó que también tiene programado encuentros bilaterales de "alto nivel".

Además, no descartó que se aborde el tema de la visita del presidente de este país, Nicolás Maduro, a Rusia.

"No se trata de acordar [la visita], máxime cuando no me incumbe acordar este tipo de cosas, sino de discutir los planes y la puesta en práctica de lo acordado y esbozado en la reunión de la comisión intergubernamental", explicó.

A principios de junio, el vicepresidente para el Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, afirmó que Maduro podía viajar a Rusia "en cualquier momento".

Desde el Ministerio de Exteriores de Venezuela enfatizaron que pronto se vería al presidente Nicolás Maduro en Rusia poniendo su firma en nuevos acuerdos para el beneficio del pueblo venezolano.

El embajador del país latinoamericano en Moscú, Carlos Faría, señaló a inicios de este mes en declaraciones a Sputnik que la visita de Maduro a Rusia aún no tiene una fecha concreta.

La última visita del líder de la República Bolivariana a Rusia tuvo lugar en diciembre de 2018 y en su trascurso se firmaron contratos para garantizar inversiones por más de 5.000 millones de dólares en el sector petrolero.

Riabkov viajará al país sudamericano entre el 20 y el 22 de julio para asistir a la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados y también tiene previsto celebrar consultas bilaterales con autoridades venezolanas.