El foro sobre proyecto de inversiones para Palestina arranca en medio de un gran escepticismo

Al foro, que forma parte del plan de paz que ha elaborado la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto entre palestinos e israelíes, no asistirán representantes oficiales de Israel y Palestina.

La reunión pretende obtener 50.000 millones de dólares para impulsar la economía palestina y de otros lugares de Oriente Medio como Líbano y Jordania.

Tres semanas de intensa actividad diplomática de Washington no han sido muy efectivas para conseguir una mayor participación en la conferencia y más aceptación por parte de los países árabes.

EEUU solo ha recibido el apoyo tibio de sus socios tradicionales en Oriente Medio, bajo la sombra de las crecientes tensiones con Irán, que podrían acabar encendiendo la región.

La conferencia, que se acabará el 26 de junio por la tarde, ha atraído a participantes gubernamentales y del sector privado de docenas de países, aunque algunos no tienen conexión conocida con la política o la economía regional.

Entre los que figuran en la agenda están el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el jefe del organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, Gianni Infantino.

En el evento estará presente el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. También participarán el Director Ejecutivo del Blackstone Group, Stephen Schwarzman, y la gerente senior de Goldman Sachs, Dina Powell, que trabajaron anteriormente para la Administración de Trump.

Powell, en particular, estuvo profundamente involucrada en las primeras conversaciones de Kushner entre israelíes y palestinos, antes de partir hacia el sector privado.

El programa de la conferencia de Bahréin no menciona a Israel o Palestina y se refiere a los palestinos solo en cuatro ocasiones, según el digital israelí 'The Times of Israel'.

Una de esas referencias es sobre el único palestino que pensaba participar en la reunión, un hombre de negocios de Cisjordania que trabaja con colonos israelíes y es visto con suspicacia por muchos de sus colegas palestinos. No obstante, medios israelíes informaron ayer de que ni siquiera este empresario estaría en Baréin.

Los palestinos han rechazado la conferencia y el plan económico por completo, comparándolo con un intento de comprarlos para que firmen un acuerdo de paz favorable a Israel.