Canciller brasileño no considera válida reunión de Montevideo sobre Venezuela

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, aseguró que la reunión celebrada en Montevideo por el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, conformado por la UE y varios países latinoamericanos, no es una iniciativa válida ni útil.

"La reunión de Montevideo parte de premisas equivocadas, no consideramos que sea una iniciativa válida", dijo el canciller, que añadió: "No nos parece una iniciativa que sea muy útil, parte del presupuesto de igualdad de condiciones entre el Gobierno legítimo de Juan Guaidó y la dictadura de Nicolás Maduro, nos parece que eso no es un punto de partida".

Araújo hizo estas declaraciones desde la embajada de Brasil en Washington, al finalizar una visita a EEUU en la que se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y con el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton.

Más información: La declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela no menciona elecciones