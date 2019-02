"La ayuda humanitaria es un Caballo de Troya: detrás vienen balas y bombas"

"Apostamos al diálogo y creemos en las perspectivas" que puedan emerger de la cumbre concretada este jueves 7 en Montevideo por parte del Grupo Internacional de Contacto por Venezuela, señaló Mora.

"Tenemos una gran fe y aspiramos, y esperamos, que el mundo entero voltee la mirada hacia Venezuela de manera sincera, porque todo el mundo observa cómo está Venezuela en todos los planos pero no se ha centrado en el interés, en la razón de fondo", declaró el dirigente bolivariano, integrante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.

"Aquí no hay alimentos, es una gran verdad. No hay medicamentos, es una gran verdad, pero ¿por qué? Porque no nos han permitido traerlos. Nos bloquean, no permiten que pasen los buques, que los bancos entreguen el dinero que corresponde a Venezuela, que son millardos y millardos de dólares", denunció Mora.

En ese sentido, cuestionó el hecho de que haya países "como Colombia cuyo Gobierno no quiere ver mas allá de lo que puede significar una guerra".

El presidente del Consejo Legislativo de Táchira desmintió las versiones que indican que comenzó a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela vía ese estado, y aseguró que la sociedad venezolana es consciente de la situación como así también de sus orígenes.

Las arengas externas quieren lograr que los venezolanos se lancen sobre los puentes para llegar a las "cajas de ayuda humanitaria" y mostrar esa imagen al mundo, pero según Mora eso no va a ocurrir.

"El pueblo es consciente y sabe lo que pasó por ejemplo en Siria o Irak que se hablaba de una ayuda humanitaria… pero no es otra cosa que un Caballo de Troya: detrás vienen balas y vienen bombas".

Para Mora sería muy fácil ayudar a Venezuela: "que levanten las sanciones económicas y financieras, que nos devuelvan el dinero que está bloqueado en los bancos internacionales para que nos permitan comprar medicamentos y alimentos para nuestro pueblo".

"Aquí seguimos apostando a una salida pacífica, política, de consenso. Desde sus orígenes, el pueblo venezolano ha tenido la herencia genética de nuestro prócer y antes de los indígenas que lucharon, está esa sangre allí, todavía no se ha borrado. No esperamos ni queremos que eso ocurra, pero si nos toca, nos tocó, se defenderá la patria".