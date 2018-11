López Obrador pide eliminar integración energética del acuerdo T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La renegociación comercial para alcanzar el nuevo Tratado de México-EEUU-Canadá (T-MEC) pudo colapsar si no se hubiese eliminado la apertura del sector energético al capital privado y la integración norteamericana del sector, dijo el presidente electo Andres Manuel López Obrador en una entrevista.

"El tema se manejó con discreción, no se supo, pero se rompieron las pláticas y se llegó a un punto en el que no había ninguna posibilidad de entendimiento (…), no íbamos a aprobar el tratado en esos términos (…) se tuvo que hacer una consulta al presidente [Donald] Trump sobre lo que proponíamos y, aunque parezca increíble, aceptó nuestro texto, el capítulo de energéticos propuesto era voluminoso; en esencia, era crear una comunidad energética para América del Norte, y quedó en dos párrafos", relató el futuro presidente en entrevista con periodistas el diario La Jornada.

Más información en breve.