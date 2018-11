¿A qué puede llevar la reunión entre los líderes de Rusia y Kosovo?

El mandatario de la república autoproclamada compartió unas imágenes conjuntas con Putin y comentó que durante la reunión, los dos presidentes hablaron sobre la normalización de las relaciones entre Pristina y Belgrado.

"Ningún otro país defiende los intereses de Serbia de igual manera como lo hace Rusia"

Por su parte, el Kremlin no ha informado sobre ninguna negociación con el líder de Kosovo —cuya independencia no está reconocida por Rusia—. Seguramente, el encuentro de los líderes no estaba programado y se limitó a una corta conversación.

El experto del Instituto de Estudios Eslavos de la Academia de Ciencias de Rusia, Gueorgui Enguelgardt, constató en una entrevista para el medio Vzglyad que la propia participación de Thaci en el reciente evento se debió a la "enorme importancia" que París pareció haber otorgado al político.

"Colocaron a Thaci entre los líderes de los principales países participantes de la Primera Guerra Mundial, aunque entonces Kosovo ni siquiera existía. En cuanto a Albania, que entonces acababa de proclamar su independencia, tampoco participó muy directamente en la guerra", explicó.

Por su parte, las autoridades de Serbia se mostraron perplejas con el hecho de que el líder de los separatistas kosovares pudiera acudir al evento y además, "se encontraba cerca de Putin".

Enguelgardt explicó al medio Vzglyad que Hashim Thaci suele hablar con los políticos eminentes y luego compartirlo un su Twitter para atraer la atención y fortalecer sus posiciones en el escenario mundial. Así, hace poco que el líder kosovar comentó su reunión con Donald Trump.

Ahora es un momento específicamente oportuno para conseguir el apoyo internacional, ya que las negociaciones sobre la independencia de Kosovo ahora están en pleno curso.

A este respecto, Enguelgardt admitió que la reunión entre Putin y Thaci podría desfavorecer a Moscú, ya que los detractores de Rusia podrían "endosarle a Rusia la responsabilidad de las posibles graves concesiones que podrá tomar Belgrado durante las futuras negociaciones sobre la independencia de Kosovo".

En este contexto, el analista militar Evgueni Krútikov, entrevistado por Vzglyad, elogió el desarrollo de las negociaciones, "ya que por muy diferentes que sean las opiniones, nadie quiere una nueva guerra en los Balcanes".

Al mismo tiempo, el experto afirmó que una conversación corta y accidental no parece ser suficiente para reanudar verdaderamente las negociaciones.

Al hablar de la postura de Rusia, Enguelgardt observó que Moscú ha tenido una posición razonable acerca del problema kosovar y solía defender la soberanía serbia.

El experto constató que la independencia de Kosovo podría provocar tal situación que toda la región balcánica acabe ingresando en la OTAN.

De todas maneras, hasta el momento, Moscú no se aparta de la situación respecto a la independencia kosovar, por lo tanto su solidaridad con Serbia todavía puede prevenir la separación de Kosovo e impedir las alarmantes consecuencias subsiguientes.

