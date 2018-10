Titular del Interior de Italia: "Debemos crear una nueva Europa"

Durante su estancia, el alto funcionario asistió en una Asamblea de la confederación industrial italiana en Rusia. Además, Salvini destacó que suele visitar Rusia debido a "la proximidad histórica y cultural" de los pueblos de Rusia e Italia.

"Vengo a Rusia, ya que aquí me siento como en casa, a diferencia de muchos países de la Unión Europea", agregó.

Al tratar los temas de política internacional, el ministro del Interior comentó las recientes elecciones en Baviera al corresponsal de Sputnik Alemania.

El partido conservador la Unión Social Cristiana (CSU) ganó las elecciones regionales en la región al obtener casi un 40% de los votos, según los datos de la comisión electoral regional después del conteo preliminar. Dicho resultado no resultó ser satisfactorio para los partidarios de la canciller Angela Merkel.

El partido siempre había contado con un apoyo casi absoluto en Baviera, y el reciente resultado batió el récord de impopularidad del año 1950. Por lo tanto, ahora la Unión Social Cristiana no podrá formar un gobierno unipartidario en el estado federal.

Matteo Salvini constató que la mencionada desaceleración es un proceso bastante ordinario que suelen experimentar los partidos que permanecen en el poder durante decenios. En efecto, en otros países europeos, incluida Francia, se observan procesos parecidos.

A este respecto, el interlocutor de Sputnik resaltó la necesidad de crear una nueva Europa que pueda garantizar el desarrollo económico, la libertad y la seguridad.

Al tratar de los asuntos que requieren una revisión de la actitud, el ministro tampoco pasó por alto el tema de Ucrania y de la separación entre el Patriarcado de Constantinopla y el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa.

"La UE invirtió 15.000 millones de euros en Ucrania durante los últimos años. Y ahora creo que puede haber una guerra religiosa entre Rusia y Ucrania. Cuando las autoridades políticas quieren subyugar a las autoridades religiosas, esto no suele acabar bien (…) Me sorprende el hecho de que los medios italianos no comenten el problema", razonó.

En lo tocante a la información que divulgan los medios europeos sobre Rusia, el político agregó: "Para algunos, si uno colabora con Rusia, casi se considera un delincuente. Hace poco oímos hablar sobre historias míticas de espías que envenenan a otros exespías. Todo esto no parece nada creíble".

Esta no ha sido la primera visita de Salvini a Rusia. El tema principal que abordó el evento, recientemente visitado por el funcionario, era "Desafíos y perspectivas de las relaciones económicas, industriales y comerciales entre Rusia e Italia", por lo tanto mucha atención se centró en el levantamiento de las sanciones.

"Italia perdió 20.000 millones de euros (23.000 millones de dólares) debido a la guerra de las sanciones. Europa debe actuar de forma constructiva. Esperamos una señal sobre la disposición de establecer un diálogo, pero me parece que las autoridades de la UE quieran seguir el camino de las sanciones. Esto no me satisface nada. Las sanciones no tienen ningún sentido", aseveró el vice primer ministro.

Salvini subrayó que trataría de conseguir el levantamiento de las sanciones cuanto antes. Y si las autoridades europeas proponen mantener las medidas restrictivas, Italia rechazará categóricamente la iniciativa.

