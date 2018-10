¿Pondrá en marcha Arabia Saudí un escenario apocalíptico contra EEUU?

Se trata de un escenario catastrófico que afectaría duramente a Estados Unidos y provocaría un desastre económico capaz de sacudir al mundo entero, advierte Turki Aldakhil en su artículo para la página web de la cadena.

Las medidas incluyen un fuerte aumento del precio del petróleo "hasta 100 o 200 dólares o incluso el doble de esa cifra". Además, Riad baraja negarse a vender hidrocarburos en dólares y usar el yuan chino en vez de la moneda estadounidense e imponer un embargo a los productos estadounidenses, incluidas las armas.

Según el autor, que hace referencia a las autoridades saudíes, Arabia Saudí está dispuesta a hacer un giro hacia China y Rusia no solo en el ámbito económico, sino también militar.

En particular, el periodista señala que Riad podría permitir "la instalación de una base militar rusa en la localidad saudí de Tabuk, al noroeste del país".

Asimismo, de acuerdo con el artículo, las sanciones estadounidenses incluso podrían llevar a un acercamiento entre Arabia Saudí e Irán.

"En el momento en que Hamás y Hizbulá pasaron de ser enemigos a amigos, acercarse tanto a Rusia conducirá a una mayor cercanía con Irán y quizás incluso a una reconciliación con este país", pronostica Aldakhil.

Además, el país árabe podría dejar de intercambiar información con Estados Unidos y sus aliados que, de acuerdo con el periodista, está contribuyendo a la "protección de millones de occidentales".

"Se trata de unos procedimientos sencillos que forman parte de otros 30 que Riad implementará directamente, sin pestañear si se le imponen sanciones, según fuentes saudíes cercanas a los responsables de tomar decisiones", asegura.

"La verdad es que si Washington impone sanciones a Riad, apuñalará su propia economía hasta la muerte, aunque piense que solo apuñala a Riad", concluye Aldakhil.

No obstante, las amenazas expresadas por el periodista aún no han sido anunciadas oficialmente por Riad, subraya al respecto Grigori Kosach, especialista en historia de Oriente Medio, consultado por Sputnik.

La situación es seria, pero todavía nadie ha dicho nada. Por el contrario, Arabia Saudí agradeció a la Administración estadounidense sus pasos moderados.

"Creo que no se recurrirá a unas acciones duras en relación con Arabia Saudí, ni tampoco a una respuesta aplastante por parte de Riad, es decir, no se llegará a un escenario apocalíptico. Esto no es Suecia, ni Alemania, ni Canadá, con los que el reino tiene relaciones económicas externas mínimas", comentó.

Kosach recordó que Donald Trump realizó su primera visita oficial a Arabia Saudí y firmó importantes contratos. El líder estadounidense anunció una nueva estrategia con respecto al peor enemigo del reino: Irán. Todo esto es importante para Arabia Saudí, subraya el analista.

Otro experto, Yuri Rogulev, director de la Fundación Franklin Roosevelt para el estudio de EEUU en la Universidad Estatal de Moscú, no piensa que las amenazas de sanciones sean de naturaleza formal, puesto que EEUU no puede quedarse con brazos cruzados en este caso.

La posición de EEUU se ve afectada porque el periodista Jamal Khashoggi vivió en Estados Unidos y trabajó en uno de los medios estadounidenses importantes, explica el analista pero admite que hay diferentes formas de reacción: puede ser aparente o real. Y todavía no se sabe por cuál de las dos optará Trump.

El Congreso estadounidense amenazó a los saudíes con sanciones tras la desaparición de Khashoggi, columnista del Washington Post, que desató una oleada de críticas contra Riad en EEUU.

Los senadores proponen prohibir la venta de armas estadounidenses a los saudíes. Sin embargo, si se demuestra que Riad está involucrado en la desaparición del periodista, Trump propone recurrir a otro "castigo severo" sin perder el mercado saudí que podría dirigirse a Rusia o China.

Riad, por su parte, prometió "tomar medidas aún más duras contra aquellos que deciden imponer sanciones contra el reino".

Khashoggi, que desde 2017 vivía en EEUU, fue dado por desaparecido el 2 de octubre. El periodista fue grabado por las cámaras entrando al consulado saudí en Estambul.

Según su pareja, una ciudadana turca con la que iba a casarse, Khashoggi fue invitado al consulado para obtener los documentos necesarios para su matrimonio y ella se quedó afuera del edificio esperando.

Tras cinco horas, uno de los empleados del consulado le dijo a la mujer que su prometido ya se había ido.

Riad asegura que Khashoggi desapareció después de abandonar el consulado y su legación diplomática coopera con las autoridades turcas para arrojar luz sobre las circunstancias de la desaparición del periodista; las cámaras de vigilancia supuestamente no funcionaban aquel día.

Los miembros de un grupo de trabajo conjunto creado por Ankara y Riad para investigar la desaparición de Khashoggi permanecieron nueve horas realizando pesquisas en el Consulado General de Arabia Saudí en Estambul y abandonaron el edificio por separado, sin ofrecer comentarios.

Según el Washington Post, los funcionarios de Turquía enseñaron a sus colegas de EEUU grabaciones de audio y vídeo que demuestran que Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul.

De acuerdo con las fuentes del diario, el periodista fue torturado y supuestamente descuartizado.