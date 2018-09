65 años después, EEUU tiene la intención de realizar un nuevo golpe de Estado en Irán

Hasta qué punto la experiencia del golpe de Estado organizado por los estadounidenses hace 65 años en Irán puede hacer que se implemente de nuevo en la situación actual en Irán, y con qué herramientas aparte de las sanciones, pueden los estadounidenses afectar a la situación política en Irán, nos lo cuenta en una entrevista con Sputnik, el doctor Seyed Mohamad Marandi, comentarista político, americanista, Decano de la Facultad de Estudios de América del Norte de la Universidad de Teherán y el profesor Fouad Izadi, experto iraní en asuntos estadounidenses, miembro del Consejo Científico del Departamento de Investigación sobre Problemas de Estados Unidos de la Universidad de Teherán.

Según el Dr. Marandi, los métodos utilizados por EEUU son muy similares a los utilizados anteriormente:

En mi opinión, ahora la situación en Irán no es muy similar a la de aquellos tiempos. Pero los métodos utilizados por EEUU sí son similares. Y consisten en un boicot petrolero y una guerra psicológica. Entonces, de esto se ocupaba el servicio de radio de la BBC persa, ahora es la televisión de la BBC y las redes sociales en persa patrocinadas por Occidente, y miles de personas que de la mañana a la noche llevan a cabo una ciberguerra psicológica contra Irán. Pero, repito, ahora la situación es completamente diferente. El liderazgo actual de Irán es muy diferente al Gobierno del Dr. Mosadegh. Uno de los errores de Mosadegh fue el de ser una persona ingenua y creer en Estados Unidos. Por otro lado, Mosadegh intentó preservar la corrupta monarquía de un partidario de Occidente. Además, el Dr. Mosadegh no podía soportar que lo contradijeran, lo que lo llevó al aislamiento del país. Y EEUU aprovechó estas numerosas contradicciones internas.

Ahora los líderes de nuestro país no son tan ingenuos y no albergan ilusiones sobre las intenciones de Estados Unidos. Incluso aquellos que vieron con optimismo el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán después de negociaciones con EEUU y la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), viendo la total inactividad de Obama en la línea del PAIC y la política agresiva de Trump hacia Irán, se dieron cuenta de que no podían confiar en EEUU y sus países aliados.

Sputnik: ¿Entonces Irán no tiene nada de qué preocuparse?

Por supuesto que hay que preocuparse por los problemas actuales, pero no dudo de la estabilidad del país. Siempre ha habido problemas y los habrá, pero creo que el Gobierno los irá resolviendo poco a poco. En general, la legitimidad del sistema político actual de Irán es innegable a los ojos del público en general. En los últimos treinta años, la actitud negativa hacia Estados Unidos solo ha ido en aumento. Esto es especialmente notable ahora, como lo demuestran las encuestas de opinión pública.

Los estadounidenses usarán cualquier medio que puedan aplicar. Como vemos, por ejemplo, en Siria, donde el Gobierno sirio no usó armas químicas, pero los estadounidenses permitieron que grupos como Al Qaeda, Yeish al-Islam y otros grupos wahabíes llevaran a cabo ataques químicos, atribuyéndoselos al Gobierno sirio. Y luego los estadounidenses bombardearon zonas residenciales con civiles. Estados Unidos no tiene principios morales, destruye países enteros, como Irak, Yemen, Afganistán y Libia. Desencadenan guerras civiles, por ejemplo, en Siria; apoyan a regímenes extremistas, por ejemplo en Arabia Saudí y los Emiratos. Organizaron golpes de Estado en Turquía y Egipto, y no hace mucho tiempo, un golpe suave en Brasil. Pero Irán es un país poderoso que tiene aliados muy fuertes en la región. Algunas potencias mundiales, los vecinos de Irán, saben que ellos, como Irán, están en el punto de mira.

Los estadounidenses no toleran la independencia ni la competencia de nadie. Pero en nuestros tiempos, las posibilidades de usar armas por parte de EEUU son muy limitadas. Ahora los principales instrumentos en manos de EEUU son las llamadas instituciones financieras. El uso de estas herramientas por parte de Estados Unidos ha obligado a muchos países a pensar si deberían usar el dólar en acuerdos mutuos y cómo crear sus propias instituciones financieras independientes. Por lo tanto, la actividad actual de Estados Unidos puede resultar perjudicial para ellos mismos.

El profesor Fuad Izadi tampoco cree que Estados Unidos en las condiciones actuales pueda llevar a cabo un golpe de Estado en Irán:

Ahora es imposible un golpe que involucre al Ejército iraní bajo el mando de Estados Unidos, el Reino Unido u otro país en Irán. El liderazgo superior del ejército del Shah recibió formación en EEUU y el mismo Shah era un alumno estadounidense-británico. En la actualidad, el cuerpo de la guardia de la revolución Islámica y otras unidades del Ejército iraní se entrenan en su país y pertenecen al pueblo de Irán. Nuestro ejército nunca irá en contra de su gente.

Los estadounidenses están tratando de cambiar el Gobierno iraní. Están interesados ​​en tener un Gobierno como el del Shah en Irán. Por ejemplo, en el presupuesto de EEUU para 2017, tales acciones no se denominan preparación de golpes de Estado, sino 'Programas de democracia'. Sin embargo, los 'Programas de democracia' están destinados a países que no obedecen los dictados de Estados Unidos: Irán, Rusia, China. Estas asignaciones no van a establecer la democracia, sino a promover Gobiernos que se adapten a los estadounidenses. Por lo tanto, teniendo en cuenta la experiencia de los acontecimientos de 1953, el pueblo iraní debería vigilar de cerca cada paso de los funcionarios estadounidenses y sus protegidos. Sin embargo, creo que si intentan volver a dar un golpe en Irán, fracasarán".

Sputnik: ¿Debería la situación con el país y el mundo, por ejemplo, las sanciones, causar preocupación entre la gente y los estadistas de Irán?

"El objetivo de las sanciones es empeorar las vidas de las personas y hacer que salgan a la calle y demanden un cambio de Gobierno. Pero la gente ve que el Gobierno de Rohaní ha tratado de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Ellos entienden que las sanciones son culpa de Trump, no de Rohaní.

El Gobierno de Estados Unidos también tiene muchos problemas: Trump dijo que se gastaron en vano siete billones de dólares en Oriente Medio. En última instancia, la política de EEUU en Oriente Medio no puede tener éxito.

Las sanciones conllevan un impacto psicológico. Hay una serie de medios de comunicación que controlan EEUU y el Reino Unido. A diferencia de lo que ustedes hacen como periodistas profesionales, estos medios se dedican a la propaganda para lograr el mismo resultado que recibieron en 1953: la llegada al poder de un Gobierno dictatorial "independiente" que servirá a los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña y actuará en contra de los intereses del pueblo iraní. Por lo tanto, parece que los estadounidenses durante los 65 años que han pasado desde el golpe del 19 de agosto, no entendieron cómo deberían comportarse con el pueblo iraní.