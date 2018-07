¿Pudo Donald Trump haber sido reclutado en la URSS?

El periódico indica que el comienzo de la carrera política de Trump estaría vinculado con su visita a Moscú.

Durante aquel viaje, el presidente actual de Estados Unidos abordaba la posible construcción de un hotel. Un año antes, Trump se reunió con el embajador ruso, Yuri Dubinin, en Nueva York.

El mencionado hotel jamás llegó a construirse. Sin embargo, Trump volvió de Moscú con ambiciones políticas, según señala el columnista de New York Magazine Jonathan Chait.

El medio indica que las autoridades rusas podrían disponer de información comprometedora sobre el líder estadounidense tras sus dos visitas al país en 1987 y 2013.

"Creo que Trump tiene miedo del presidente ruso. Los rusos posiblemente tienen algo contra él personalmente que podrían revelar en cualquier momento y hacer su vida un poco más difícil", indicó el exjefe de la CIA, John Brennan, citado por el medio.

El medio sugiere también que la renuencia de Trump a hacer pública su declaración de impuestos también podría explicarse por los posibles negocios poco transparentes en Rusia.

Las especulaciones se han cebado con la supuesta injerencia rusa en los procesos políticos de EEUU. Así, varios medios se han referido a la presunta colusión entre Trump y Rusia para ganar las elecciones del 2016.No obstante, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del país no halló evidencias de ello.

Todas las acusaciones han sido negadas reiteradamente por el Kremlin y por la Casa Blanca. El portavoz del mandatario ruso, Dmitri Peskov, calificó las acusaciones de "totalmente infundadas". "No hay indicios de que el Estado ruso haya estado involucrado en esto ni jamás los habrá. Rusia no intervino, no tiene el hábito de entrometerse en los asuntos internos de otros países, y no lo está haciendo ahora", declaró.

