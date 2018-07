Ucrania espera ser invitada al Programa de Oportunidades Mejoradas de la OTAN

"Seguimos confiando en la política de puertas abiertas tanto respecto a Ucrania como a Georgia, esperamos recibir una invitación para unirse al Programa de Oportunidades Mejoradas, al mismo tiempo insistiremos en que este no sustituya en ningún modo el Plan de Acción para la Adhesión (MAP, por sus siglas en inglés)", dijo a la cadena de televisión 112 Ukrania.

Previamente, el embajador ucraniano ante la OTAN, Vadim Pristaiko, afirmó que la Alianza de momento no está dispuesta a invitar a Ucrania a participar en el EOP que permite unir alrededor de la OTAN a socios que no son aliados pero que están dispuestos a una estrecha cooperación, a menudo en cuestiones técnicas, en operaciones y ejercicios conjuntos y no es un mecanismo de integración euroatlántica, señaló.

Pristaiko precisó que Kiev participa en negociaciones sobre el programa pero estimó que esta cuestión no estará resuelta para la cumbre de la ONU del 11 y el 12 de julio en Bruselas.

El 5 de julio el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, promulgó la ley de seguridad nacional que determina como una de las prioridades la adhesión a la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Kiev renunció en diciembre de 2014 al estatus de país no alineado, y en 2018 proclamó el ingreso en la OTAN como objetivo de su política exterior y actualmente está reformando sus Fuerzas Armadas para adecuarlas a los estándares atlánticos.