Una sutil insinuación: ¿qué país podría 'acabar con la soberanía' de Bielorrusia?

"Se percibe bastante bien que en sus declaraciones se refería a la Federación de Rusia. Utiliza a Rusia para intimidar a sus funcionarios. Está metiendo miedo a las personas que dependen de él al insinuar que Rusia podría intervenir en Bielorrusia, como hizo en Ucrania. De ahí que creara una amenaza al bienestar de estos individuos", dijo Konstantín Zatulin a la radio Govorit Moskva.

"No es la primera vez que Lukashenko nos cuenta que luchará en las trincheras hasta el final, en caso de que Rusia trate de repetir en Bielorrusia lo que ocurrió en Crimea. Pero Rusia no tiene planes de hacer esto", subrayó.

Zatulin apuntó que varias tierras bielorrusas están siendo reclamadas por Polonia.

"En realidad, existe un país que de verdad reivindica su soberanía sobre parte de Bielorrusia, y este país se llama Polonia. Por eso pudo haberse referido no solo a Rusia. No obstante, en referencia a Polonia está reclamación no está actualizada, es decir, no existe un problema vigente en este caso. Lukashenko no dice nada a este respecto", destacó el diputado.

"En cuanto a sus declaraciones, no lo dice directamente, pero deja claro que sus invectivas están dirigidas, en este caso, contra Rusia", puso de relieve el político.

Alexandr Lukashenko dijo el 24 de junio que en caso de que Bielorrusia sufra una crisis económica, podría desencadenarse una guerra, como ya pasó en Ucrania.

"Estamos al frente. Si no sobrevivimos estos años, si fracasamos, significa que tendremos que ir a formar parte de otro Estado, o nos va a humillar todo el mundo. O, Dios no lo quiera, desencadenarán una guerra, como en Ucrania", explicó el mandatario.

Lukashenko hizo el comentario durante una reunión con líderes y empleados de empresas agrícolas de la región de Moguiliov.

El líder bielorruso declaró en reiteradas ocasiones que Crimea forma parte de Rusia de facto, pero al mismo tiempo se negó a reconocer el hecho oficialmente. Lukashenko también responsabilizó a las autoridades ucranianas de la crisis en Crimea de 2014.

En particular, destacó que Ucrania no trató de defender la península. Además, manifestó que él mismo defendería a su país si Rusia o cualquier otro lo atacara.

Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que más del 96% de los votantes apoyó esta opción.

