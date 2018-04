Rodear a China: EEUU pretende crear una coalición anti-Pekín

Acabada la Guerra Fría, las controversias entre China y EEUU se iban acumulando. A pesar de su cooperación comercial, las relaciones entre ambos países eran bastante tensas. Esto se debía al rápido desarrollo de China, en particular, en el ámbito militar, según destaca el columnista de Sputnik, Ígor Gashkov.

"Un cambio brusco en el equilibrio de poderes en la tierra y en el mar asusta a Washington. Mientras tanto, la República Popular China se considera una superpotencia, y no todos en EEUU quieren aceptarlo", explica.

El periodista recuerda que el antiguo presidente de EEUU, Barack Obama, se abstenía de hacer declaraciones fuertes contra Pekín. A su vez, el mandatario actual, Donald Trump, y los altos funcionarios de su Gobierno suelen mostrarse hostiles hacia el país asiático.

Así, el consejero comercial del líder estadounidense, Peter Navarro, es al autor del libro titulado 'Muerte por China: cómo América perdió su base productiva'. A su vez, el mencionado Mike Pompeo califica a China como 'el peor enemigo' de Washington.

En el marco de dicha confrontación, Estados Unidos ya ha desencadenado un conflicto comercial contra Pekín.

Además de las medidas económicas, EEUU procura crear una coalición de los países que tienen frontera con China. El Gobierno norteamericano pretende aprovechar los reclamos territoriales contra Pekín que le presentan Japón, Vietnam, Filipinas, Bután y Malasia.

En cuanto a los grandes países del mundo anglosajón, Washington está dispuesto a optar por Australia como un posible aliado de la región.

Australia lleva alrededor de una década fortaleciendo su colaboración militar con los países del Sudeste Asiático, pero no con China. Además, Canberra está dispuesta a cooperar con Japón. A su vez, Tokio lleva tiempo discutiendo un pleno restablecimiento de su Ejército.

"La disposición de Australia para disuadir a China se explica por una elevada actividad bélica del país. A pesar de que no tiene fronteras terrestres con ningún Estado, Canberra ha logrado participar en nueve enfrentamientos armados después de la Segunda Guerra Mundial, incluidas las guerras en Corea, Vietnam, Afganistán e Irak".

En 2011 EEUU acordó establecer una base militar en el territorio australiano, y su único enemigo posible en la región es China. Por su parte, el único país en apoyar el belicismo de Australia es Vietnam que presenta reivindicaciones territoriales sobre las Islas Paracelso e Islas Spratly.

Por muchos desafíos que surjan, Pekín parece ser capaz de hacerles frente, según indica a Sputnik el experto en Lejano Oriente, Andréi Davídov.

"Las guerras comerciales que pretende librar Trump todavía no son serias, aunque no son nada más que los primeros intentos. En cualquier caso, China puede aprovechar su capacidad de exportación. Un Estado de este tipo no se verá aislado, ya que será útil para otros países y, por supuesto, podrá mantenerse a sí mismo", señaló.

Además, el especialista agregó que los chinos se ven cada vez más como ciudadanos de una superpotencia y por eso su actitud hacia EEUU es más pragmática y se centra en la autoestima.

