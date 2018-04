Oficialista venezolana: ataque de EEUU a Siria busca aislar a Rusia

CARACAS (Sputnik) — El objetivo real del ataque de Estados Unidos y sus aliados en Siria no es el terrorismo ni es solo el Gobierno de ese país, sino intentar aislar o debilitar a Rusia, dijo a Sputnik la constituyente oficialista María Alejandra Díaz.

"Estados Unidos busca aislar a Rusia, porque Rusia ha demostrado que militarmente tiene más poder que ellos; Rusia ha sido muy cauta demostrando mucha tranquilidad y vamos a esperar que no se llegue a mayores porque sería muy grave para todo el mundo", dijo Díaz.

EEUU, Francia y el Reino Unido dispararon la madrugada del 14 de abril más de un centenar de misiles de crucero contra Siria.

Los bombardeos se produjeron en respuesta a un presunto ataque químico el 7 de abril en la ciudad siria de Duma (sudoeste) y atribuido al Gobierno de Bashar Asad, acusación que Damasco rechaza.

Para la oficialista venezolana, el Gobierno de EEUU busca el control de Siria porque sabe que con eso "reduciría" a Rusia y también a China.

Punto geoestratégico

Siria, señaló la asambleísta, es un sitio geoestratégico, teniendo en cuenta que Damasco es fundamental para la construcción de un gasoducto desde Catar hacia Europa.

El gasoducto del que Asad se negó a participar fue propuesto en 2000 y atravesaría Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía, siendo construido por Catar, aliado de Estados Unidos en esa región.

Irán, Siria e Irak acordaron en 2012 la construcción de un gasoducto que iría desde Irán hasta la costa siria, específicamente en el puerto de Tartus, donde Rusia cuenta con una base para su flota del mar Mediterráneo.

Ante esta situación, Damasco se convirtió en un punto de tránsito energético, pese a que no es un proveedor ni exportador de petróleo.

Por ello, Díaz, también abogada constitucionalista, considera que el ataque está vinculado al control de las rutas que desea tener EEUU sobre Siria.

"Es una guerra por petróleo, por el control de las rutas; la guerra por [la ex provincia autónoma serbia de] Kosovo (1998-1999), por ejemplo, fue por un oleoducto que hizo EEUU; y ellos tienen cuatro etapas más de ese oleoducto para poder lograr la finalidad, bueno para poder tener el control de ese oleoducto necesitan a Siria, necesitan a Irán y debilitar a Rusia y a China", sostuvo.

La constituyente no descartó que este tipo de acciones se presenten en América Latina contra países que se oponen a los intereses económicos de EEUU y que se han acercado a otras potencias, como Rusia y China.

EEUU y América Latina

"La señal más clara que envían es a Venezuela, ellos no tienen escrúpulos, no van a tener escrúpulos, a la hora que la ruta se le ponga dura, por allá vienen para Venezuela en una invasión y ellos saben la vulnerabilidad de nuestro país, nuestra mayor vulnerabilidad es no poder producir lo que necesitamos para comer", acotó.

Díaz aseveró que Estados Unidos tomó medidas para reducir las capacidades de Venezuela de abastecerse de alimentos y medicamentos.

En el caso de Venezuela, señaló Díaz, "es una guerra multifactorial porque conocen las debilidades y Trump advirtió que no tiene ningún empacho en atacar a Venezuela".

Sin embargo, el Gobierno venezolano no se quedaría de brazos cruzados ante un ataque de Estados Unidos, y habría que esperar la reacción de América Latina, opinó la oficialista.

El presidente Nicolás Maduro asegura que es blanco de asedio de Estados Unidos, y ha comparado su situación con la de países como Siria, donde protestas antigubernamentales que se iniciaron en 2011 desembocaron en una guerra que lleva más de siete años y que ha dejado más de 400.000 muertos.