Diputado alemán, sobre Cataluña: "Tenemos un conflicto que se desencadena en plena Europa"

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra encarcelado en Alemania y podría ser extraditado a España en un futuro próximo. Según declaró a Sputnik el diputado Andrej Hunko, del partido Die Linke (La Izquierda), el exlíder catalán fue detenido bajo una orden europea de detención, un protocolo aprobado a principios de los 2000 con la idea de que todos los países miembros de la UE fueran Estados de derecho.

"Al mismo tiempo, si [la euroorden] pone en riesgo los derechos humanos por tratarse de una persecución política, no debe ser aplicada", explicó.

El parlamentario alemán recordó que los países de la UE tienen distintas normas en su código penal. Por ejemplo Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Suiza no encarcelaron a los políticos catalanes buscados por España. En particular, en Bélgica —a diferencia de en España, donde el líder independentista podría enfrentarse a una condena de 30 años— el expresidente catalán no es considerado un criminal, ya que la rebelión no constituye un delito de acuerdo con la legislación del país. No obstante, en el código penal de Alemania existe la alta traición, un delito similar al de rebelión.

"Creo que se trata de una medida política, ya que Berlín colabora estrechamente con las autoridades españolas", sugirió Hunko.

El diputado —que vio con sus propios ojos la violencia policial durante el referéndum catalán en octubre de 2017— afirmó que el Gobierno alemán apoyó entonces plenamente al presidente español, Mariano Rajoy, al no condenar la actuación policial y calificarla de asunto interno de España.

Hunko agregó que a Puigdemont se le acusa del "delito de rebelión" —un concepto específico español—, aunque considera que no tiene sentido también acusar de rebelión a todo un movimiento independentista que califica como pacífico.

"No confío mucho en la justicia española. Tengo que decir que a España apenas se la puede llamar un Estado de derecho", indicó Hunko, que subrayó que el país fue criticado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a su sistema judicial poco independiente. Asimismo, está en la parte inferior del ranking de los países europeos en cuanto al índice de justicia social.

El parlamentario alemán reveló que Europa teme los movimientos independentistas en algunos países europeos y su posible efecto dominó.

"Lo observé cuando planteé esta cuestión en el Consejo de Europa. Tenemos un conflicto que se desencadena en plena Europa", destacó.

"Si [este conflicto] hubiera tenido lugar en Rusia o Venezuela, los políticos [europeos] habrían sido muy activos. Pero aquí, en el centro de Europa, tratan de pasarlo por alto", se lamentó.

Según explicó Hunko, los parlamentarios europeos tienen miedo de sentar un precedente y perder el control sobre los procesos en otros conflictos por la independencia —como en el País Vasco, Córcega o Escocia—.

El diputado de Die Linke concluyó que "no cuestionamos las fronteras de Europa", pero si los propios ciudadanos lo hacen es necesario encontrar una solución política al problema en vez de suprimir estos conflictos de manera autoritaria.