Venezuela "está preparada" para afrontar eventual sanción petrolera de EEUU

"Venezuela está preparada (…) para enfrentar cualquier tipo de agresiones, y ésta más aún; se verá quién resulta más perjudicado, si Venezuela con una sanción a la venta de petróleo de los EEUU o el pueblo de los EEUU y las empresas petroleras; nosotros estamos listos para enfrentar esa y otro tipo de sanciones", señaló Rodríguez en rueda de prensa en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

El ministro respondió así al secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien apuntó el 4 de febrero que el Gobierno de Donald Trump no descarta imponer sanciones al sector petrolero de Venezuela.

Tillerson destacó desde Buenos Aires que su país está evaluando el impacto que tendría imponer restricciones a la venta de petróleo venezolano.

Sin embargo, Rodríguez afirmó que la administración del presidente Nicolás Maduro seguirá en la defensa de "la democracia que no le gusta a Tillerson, no le gusta a [al presidente de Colombia, Juan Manuel] Santos, [y] que no le gusta a Trump".

"El señor Tillerson, quien demuestra una vez más el profundo talante grosero y metiche (…), se ha dado la tarea de hacer una gira para agredir a Venezuela, para buscar apoyo en alguno de los que le mueven la cola", expresó.

El secretario de Estado de EEUU indicó que en sus "visitas" estratégicas a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, en una travesía de siete días que inició el pasado primero de febrero, Tillerson ha dicho buscará "continuar presionando" al Gobierno de Venezuela.

​El Gobierno de EEUU ha aplicado sanciones individuales que alcanzan al propio Maduro y a otros altos funcionarios de su Gobierno, y el 25 de agosto de 2017 aprobó medidas que impiden a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) hacer negocios con los bonos de su deuda.

Elecciones presidenciales

Por otra parte, Rodríguez condenó que en 2016 la oposición exigiera el adelanto de las elecciones presidenciales y que en este momento proteste por la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de realizarlas antes del 30 de abril.

"Vamos a medirnos con todas las garantías electorales, con el mejor sistema electoral del mundo, con un pueblo que le gustar votar, porque al pueblo de Venezuela le gusta concurrir a elecciones", aseguró.

El ministro acusó a la oposición de tener miedo de presentarse a los comicios.

La Constituyente aprobó por unanimidad el pasado 23 de enero un decreto en el que se estableció que las elecciones para el período 2019- 2025 debían realizarse antes de mayo de 2018.