Polonia invita a historiadores de Alemania e Israel para investigar el Holocausto

"Yo quisiera invitar a historiadores de Israel, Alemania y otros países a Polonia, a investigar lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial", declaró este viernes el jefe del Gobierno polaco durante una visita al Museo de los polacos que salvaron a judíos durante esta conflagración internacional.

© REUTERS/ Kacper Pempel Polonia explica a qué se debe el descontento de Israel

Morawiecki confirmó que su país niega su responsabilidad por el Holocausto.

"Polonia no es responsable del Holocausto, esta responsabilidad es de los alemanes, el hecho de que alguna gente no sepa esto o no lo asuma es muy triste para mí", añadió.

El Senado (Cámara alta) de Polonia aprobó una ley que establece la responsabilidad penal por la propaganda de la ideología de los nacionalistas ucranianos, la negación de la masacre de Volyn y las acusaciones sobre la complicidad de los polacos en el exterminio de judíos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Putin insta a atajar los intentos de negar el Holocausto https://t.co/ATVdgYzKLj — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 29 января 2018 г.

La ley, que entrará en vigor una vez firmada por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, generó protestas en Ucrania, Israel y EEUU.

Tel Aviv, en particular, estima que la norma podría afectar a los judíos que fueron reprimidos por polacos y quieran contar sus historias.