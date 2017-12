La plena satisfacción de la demanda de Gazprom a Naftogaz "habría arruinado" a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Si el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo hubiera satisfecho por completo las reclamaciones de la empresa rusa Gazprom a la ucraniana Naftogaz sobre el requisito 'take or pay' ('toma o paga'), ahora Ucrania estaría en quiebra, declaró el vicepresidente de Gazprom Alexandr Medvédev.

"Si el requisito 'take or pay' se hubiera aplicado por completo, habría provocado la quiebra no solo de la empresa Naftogaz, sino de toda la economía ucraniana", dijo Medvédev a la cadena Rossiya24.

Agregó que en general la demanda de Gazprom a Naftogaz fue satisfecha por el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo.

Además, el vicepresidente de la empresa rusa declaró que Gazprom está dispuesto a suministrar 5.000 millones de metros cúbicos de gas a Ucrania en 2018, bajo la condición de pago por adelantado.

El 22 de diciembre, el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo obligó a Naftogaz a pagar a Gazprom unos 2.000 millones de dólares por el gas suministrado y redujo las compras anuales de gas que la empresa ucraniana debe realizar a la rusa de 52.000 millones a 5.000 millones de metros cúbicos.

Sin embargo, la empresa estatal ucraniana estimó en más de 75.000 millones de dólares el efecto financiero positivo del fallo del Tribunal de Arbitraje de Estocolmo en su pleito con la rusa Gazprom, siendo la mencionada cifra el pago máximo posible en caso de la victoria completa de la empresa rusa en el juicio.

Ambas compañías mantenían pleitos en el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo desde junio de 2014 respecto a los contratos de 2009 sobre el suministro de gas ruso a Ucrania y su tránsito vía el territorio ucraniano.

Las pretensiones principales de Gazprom a Naftogaz se referían al cumplimiento del requisito de 'take or pay', mientras Naftogaz insistía en efectuar la revisión retroactiva del precio y recibir la recompensa y también en anular la prohibición de reexportar el gas.