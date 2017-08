A favor y en contra: ¿qué países del Mercosur apoyan a Venezuela?

Argentina, Brasil y Paraguay se han mostrado críticos con el Gobierno de Venezuela y han manifestado su apoyo a la oposición mientras que Uruguay ha optado por la no injerencia. De acuerdo con el diputado uruguayo Roberto Chiazzaro, el Mercosur debería apostar por el diálogo, porque de lo contrario se agravaría la crisis del país caribeño.

La coyuntura que atraviesa Venezuela vuelve a ser uno de los temas más vidriosos en el seno del Mercosur, el bloque económico y político integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y el país caribeño, que actualmente se encuentra suspendido de forma temporal.

Los cancilleres de esas cuatro naciones se reunirán el 5 de agosto en Sao Paulo para analizar la cuestión venezolana, tras los comicios convocados por el presidente Nicolás Maduro para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Las aguas están divididas: Argentina, Brasil y Paraguay han manifestado explícitamente su rechazo a la ANC, mientras que Uruguay lamentó que se hayan cortado los diálogos entre oposición y oficialismo.

"Paraguay, Argentina y Brasil están en una postura condenatoria y buscan la aplicación de la cláusula democrática, lo cual en última instancia implica generar un aislamiento del Gobierno venezolano. Eso agrava la situación e imposibilita los caminos de diálogo", dijo a Sputnik el parlamentario uruguayo Roberto Chiazzaro.

​El político socialista consideró que "Uruguay tiene una visión crítica" con el Gobierno venezolano, pero también "reconoce que la oposición no ha colaborado de la manera debida para que se instrumente un diálogo y busque una salida negociada a la paz".

"Si bien le ha puesto algunas condicionantes al Gobierno venezolano, la postura de Uruguay no es de absoluta intransigencia y de búsqueda de una solución", indicó Chiazzaro, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja.

A criterio del uruguayo, aplicar la cláusula democrática "no soluciona el problema sino que por el contrario lo agrava". Al reconocer la consulta popular paralela impulsada por los partidos de oposición en rechazo al Gobierno, y en explicitar su condena a las autoridades de Caracas, las oportunidades de diálogo se ven reducidas.

"Se han intentado varios caminos de diálogo que no han fructificado. Las responsabilidades no solo podemos achacarlas al Gobierno venezolano, la oposición ha tenido posiciones intransigentes", apuntó el político.

"Los EEUU están teniendo una actitud de mayor injerencia en esta problemática, entonces creo que los Estados sudamericanos deberíamos buscar el camino del diálogo y el primero que tendría que liderar esta posición debería ser el Mercosur", agregó.

El cambio de signo político en los Gobiernos de Argentina y Brasil es un elemento que "dificulta la posibilidad de entendimiento", sumado a la postura de Paraguay "que ha tenido una tendencia a no reconocer ni siquiera la integración de Venezuela" al bloque.

Para Chiazzaro, el principio de no intervención y de "no efectuar una acción injerencista en los asuntos internos de otro país" debe primar en las relaciones interestatales. Sin embargo, el conflicto está "tremendamente ideologizado".

"Forma parte de un enfrentamiento de corte ideológico, donde están aquellos que tienen pensamientos absolutamente liberales y que no están de acuerdo con ningún tipo de Gobierno con una tendencia socialista —como el venezolano—. Hay una oposición de los Gobiernos de derecha contra los de izquierda", precisó el diputado.

Desde un punto de vista geopolítico, la postura de los EEUU en la cuestión venezolana y su apoyo a sectores opositores no debe ser ignorada, consideró el entrevistado, quien opinó que la crisis se da "en el marco de un regreso a los espacios que [Washington] había dejado vacíos".

"Están preocupados de que existan Estados que cuestionen su postura hegemónica en la región y también por la penetración en América Latina de inversiones de origen chino. Todo esto va creando un ambiente de disconformidad y va acelerando una situación que favorece estas posturas de corte injerencista e intervencionista", opinó el político.

​En este contexto, "lo más importante es [garantizar] la convivencia pacífica", ya que en los conflictos como los de Venezuela, "son los sectores populares los que sufren" si no se llega al diálogo y el entendimiento.

"Somos todos hermanos latinoamericanos y tenemos que seguir buscando ese camino. No me resigno a que se adopten posturas de las cuales después no hay marcha atrás", concluyó Chiazzaro.