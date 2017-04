Serbia califica de vergonzosa la decisión de Francia de liberar al ex primer ministro kosovar

El 27 de abril el Tribunal de Apelación de la ciudad francesa de Colmar rechazó la solicitud de extraditar a Serbia a Haradinaj.

"La decisión del tribunal francés es vergonzosa, escandalosa, ilegal, injusta y, ante todo, política", denunció el primer ministro serbio.

Poco antes Vucic convocó una reunión extraordinaria por la negativa de extraditar a Haradinaj, en la que anunció que llamaría a consultas al embajador de Serbia en Francia.

"Tomaron una decisión política, porque supuestamente en Serbia no está garantizado un juicio honesto e imparcial, (…) pero sería bueno recordarles los procesos realizados desde 1996 y hasta nuestros días", subrayó el líder serbio.

Vucic aseguró que su país recibió una buena lección de lo que representa un Estado del derecho, y Francia debe esperar medidas recíprocas en respuesta.

"Cada día nos aleccionan sobre el Estado del derecho, sobre la justicia, y está bien que nos hayan mostrado cómo funciona eso, y que no nos aleccionen más", subrayó.

Según Vucic, en Occidente fueron declarados culpables, mucho antes de los fallos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, el ex presidente de la República Srpska, Bosnia y Herzegovina, Radovan Karadzic, el ex comandante del ejército serbobosnio, Ratko Mladic, el líder serbio Vojislav Seselj y otros más.

"¡Vaya ejemplo de doble moral, de enfoques hipócritas y falsos, de doble rasero!", exclamó el primer ministro serbio.

El ex primer ministro de Kosovo fue detenido el 4 de enero en el aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo conforme a una orden expedida a la Interpol en 2004 por las autoridades serbias que le imputan crímenes de guerra cometidos de 1998 a 1999, durante el conflicto armado de Kosovo y Metohija.

Haradinaj encabezó de 2004 a 2005 el Gobierno de la autoproclamada República de Kosovo, tras lo cual su partido Alianza para el Futuro de Kosovo (AFK) se unió a la oposición de las actuales autoridades kosovar-albanesas.

Las autoridades serbias abrieron expedientes penales contra Haradinaj por 108 episodios, demostrados por testigos, y en el país se le acusa de terrorismo, asociación ilícita y asesinatos de decenas de civiles serbios.

El ex primer ministro kosovar fue investigado en dos ocasiones en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero quedó absuelto.

