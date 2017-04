El partido de Rajoy califica de ridícula la moción de censura propuesta por Podemos

"Me gustaría que Podemos dejara alguna vez de hacer el ridículo y pensara no solo en ellos mismos sino en que son los representantes de millones de españoles que les votaron para hacer política y no para hacer numeritos intentando deslegitimar las instituciones", dijo Hernando.

© REUTERS/ Andrea Comas El PSOE no apoyará la moción de censura de Podemos contra Rajoy

El grupo parlamentario de Unidos Podemos anunció el 27 de abril que iniciará una ronda de contactos con otros partidos para promover una moción de censura contra Rajoy dado que "no se pueden tolerar los escándalos de corrupción" que afectan a su partido.

El portavoz del partido de Rajoy calificó este anuncio como una "charlotada" y pidió "seriedad" a Unidos Podemos ya que para presentar una moción de censura "hay que tener una alternativa".

Por ello, Hernando realizó un "llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas frente a las maniobras de distracción".

© REUTERS/ Andrea Comas Ciudadanos se alinea con Rajoy en las críticas a Podemos

En su comparecencia ante la prensa, Hernando criticó que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, hablase con la asociación Jueces por la Democracia antes de anunciar sus intenciones de promover la moción de censura.

"No sé si pretenden incorporar a su programa de gobierno un sistema judicial parecido al de Venezuela, pero lo parece", respondió Hernando.

En cuanto a la sobra de corrupción sobre su partido y sobre el Gobierno de Rajoy, el portavoz parlamentario aseguró que las cuentas del Partido Popular "son las más investigadas de la democracia" mientras que "las del resto no se conocen".

Lea más: La oposición en España se alía para investigar la corrupción del partido de Rajoy

La propuesta de Podemos fue rechazada por el momento por el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, lo que hace preveer su inviabilidad parlamentaria.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.