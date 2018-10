Moscú, preocupada por la situación en la orilla este del Éufrates controlada por EEUU

"Desgraciadamente, es cada vez más preocupante la situación en la orilla este del Éufrates, en esta zona prácticamente dominan los estadounidenses respaldados por sus aliados kurdos", dijo Zajárova.

Señaló que los esfuerzos estadounidenses para establecer en esa zona una administración especial "que no corresponde a la Constitución vigente de Siria" no dan resultados positivos sino al contrario, causan indignación de la población no kurda.

En particular, los habitantes expresan su descontento con los abusos que cometen los servicios de seguridad que están bajo el control estadounidense, enfatizó la portavoz.

Además, prosiguió Zajárova, en los medios se filtra la información sobre los ataques terroristas en las orillas del Éufrates, también en Al Raqa liberada de los yihadistas de ISIS (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).

En la rueda de prensa la representante del ente diplomático también trató el tema de la estabilización de la situación en la zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib.

El pasado 17 de septiembre los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan acordaron crear una zona desmilitarizada en la línea de separación entre las tropas gubernamentales y las de oposición.

"Ayer, 9 de octubre, los medios turcos informaron que se llevó a cabo la retirada de armas pesadas y estamos verificando la información con nuestros expertos", dijo Zajárova.

Añadió que hasta el momento más de 1.000 combatientes abandonaron la zona desmilitarizada y fueron retiradas 100 unidades de técnica bélica.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

EEUU, que lidera la coalición internacional antiterrorista, desde 2014 lanza ataques aéreos contra los terroristas en Siria y al mismo tiempo apoya a las fuerzas de oposición siria.

En la orilla este del Éufrates los militares estadounidenses apoyan a la facción Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) conformada mayormente por kurdos.

El Gobierno de Siria ha declarado en varias ocasiones que EEUU se encuentra ilegalmente en territorio sirio y ha llamado a retirar las tropas.