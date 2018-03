¿Se han repartido Francia y EEUU sus responsabilidades en Siria?

Durante su reciente discurso el mandatario estadounidense declaró que Estados Unidos estaba acabando con el Estado Islámico —grupo terrorista, proscrito en Rusia y otros países— y afirmó varias veces que el país se retiraría de Siria "muy pronto" y dejaría que otros se hicieran cargo.

De momento en Siria se encuentran por lo menos 2000 militares estadounidenses, la mayoría de los cuales está operando junto con las Fuerzas Democráticas Sirias en el norte y el este del país.

Mientras tanto, las autoridades francesas comunicaron que las tropas del país estaban dispuestas a dirigirse a la ciudad de Manbij para apoyar a las milicias kurdas luchando contra la operación turca Rama de Olivo.

Ilter Turan comentó a Sputnik que las declaraciones de Trump se deben tomar con una dosis sana de escepticismo.

Más información: ¿Está creando EEUU un nuevo Estado en Siria?

© REUTERS/ Rodi Said Los oscuros planes de EEUU en el norte de Siria

En efecto, aquella no fue la primera vez que Trump anunció el fin de la campaña siria. Además, el académico turco afirmó que el presidente de EEUU no parece tener un plan bien formulado de la retirada de las tropas.El estudioso recordó las promesas del antecesor de Trump, Barack Obama, de retirar las fuerzas de Irak que no logró cumplir.

Más aquí: Logros de Obama en el frente exterior

"Opino que aunque sea bienintencionado el comentario de Trump, esto no permite que inmediatamente concluyamos que Estados Unidos va a abandonar Siria pronto", indicó.

La presencia de EEUU en Siria ya ha durado un tiempo considerable. A lo largo de la campaña las autoridades norteamericanas promovieron ciertos objetivos, en particular, acabar con el EI, e incluso en mayor medida, reducir la influencia de Irán.

Al preguntarle si la campaña Siria podía representar un método para atraer a los votantes —con miras a las elecciones de mitad de mandato en EEUU— Turan consideró esta opción como poco probable, ya que EEUU tiene numerosos asuntos internos que pueden determinar los objetivos prioritarios de la campaña electoral.

En lo tocante a la presencia de otros países en Siria, el experto comentó la reciente decisión de Francia de intervenir en el conflicto.

"A mí me parece curioso que Francia esté tan interesada en interferir en tantos lugares del mundo. Los franceses fueron muy activos en algunas partes de África, como es sabido. Además, estuvieron presentes en Líbano. Y ahora quieren estar presentes en Siria", afirmó.

El experto sugirió que la actividad del país galo se debe a varias razones. Por un lado, Francia posiblemente quiere verse como una potencia mundial. Por otro lado, Macron parece ser uno de los pocos líderes europeos que se lleva bien con Trump, según observa el analista.

Esto permite suponer que ambos líderes habrían comentado el asunto llegando a un acuerdo sobre la distribución de responsabilidades en Siria, concluye Turan.

Temas relacionados: Turquía acusa a Francia de apoyar a los terroristas tras declaración de Macron sobre FDS