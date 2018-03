Ankara reitera que la ofensiva en Afrín está dirigida contra los terroristas

MOSCÚ (Sputnik) — La operación turca en el cantón sirio de Afrín está dirigida contra los terroristas y no afecta a los civiles, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Turquía, Hami Aksoy, en respuesta a la declaración del Departamento de Estado de EEUU sobre la situación en Siria.

"La declaración del representante del Departamento de Estado de EEUU sobre la situación en Afrín muestra que EEUU todavía no puede o, por desgracia, no quiere entender las razones, los objetivos y la naturaleza de la operación Rama de Olivo dirigida contra los terroristas, la operación no afecta a la población civil", dijo Aksoy en un comunicado.

El funcionario subrayó que el objetivo es salvar a la población civil de la "opresión de la organización terrorista" y que ya fueron tomadas todas las medidas necesarias para evitar daños a civiles.

La Cancillería turca señaló también que "las acusaciones de que la operación antiterrorista en Afrín pueda poner en peligro la lucha contra Daesh (organización terrorista prohibida en varios países, incluida Rusia) son absolutamente infundadas".

Anteriormente, el Departamento de Estado de EEUU expresó la preocupación por la situación Afrín, en particular, Washington llamó la atención a que la ofensiva afecta a la población de la ciudad, de mayoría kurda, que fue evacuada bajo amenaza de un ataque de las Fuerzas Armadas turcas y sus aliados.

El 20 de enero, Ankara y sus aliados del opositor Ejército Libre Sirio lanzaron la Operación Rama de Olivo en el cantón de Afrín, provincia noroccidental siria de Alepo.

La operación va dirigida contra grupos yihadistas y las Unidades de Protección Popular (YPG), brazo armado del Partido kurdo-sirio de la Unión Democrática (PYD).

Para Turquía, las YPG son una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), prohibido en el país por considerarse una organización terrorista.

Damasco condena la operación turca en Afrín e insiste en que esa región es parte inalienable del territorio sirio.