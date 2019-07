Turquía se resiste a crear una zona de seguridad en el noroeste de Siria a propuesta por EEUU

"La nueva propuesta de Estados Unidos para [crear] una zona de seguridad en Siria no está en un nivel que nos satisfaga, ya no tenemos paciencia, debemos resolver esta cuestión lo antes posible, sin demora, si no llegamos a un acuerdo, haremos lo que tenemos que hacer", dijo Cavusoglu en una rueda de prensa en Ankara.

Añadió, asimismo, que la composición del comité constitucional sirio podría anunciarse en los próximos días.

Una delegación estadounidense llegó a Ankara el lunes, encabezada por el enviado especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, quien mantuvo negociaciones con el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, sobre la creación de una zona de seguridad en Siria al este del Éufrates.

Las negociaciones sobre este tema continuaron el 23 de julio en el Ministerio de Defensa turco.

A principios de diciembre pasado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió a Estados Unidos que si no retiraba a las milicias kurdas de la ciudad siria de Manbij, el Ejército turco lanzaría una operación militar contra esas facciones a las que considera vinculadas con los terroristas.

Más tarde afirmó que había decidido posponer el inicio de la ofensiva tras mantener una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 14 de diciembre, después de la cual el líder norteamericano resolvió retirar las tropas estadounidenses de Siria.

Posteriormente, Trump declaró que en Siria es necesario establecer una zona de separación de unos 30 kilómetros de ancho en la frontera con Turquía.

Erdogan se expresó a favor de esta idea, siempre y cuando Turquía controle esa zona con el apoyo de sus aliados.