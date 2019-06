El canciller iraní asegura que Teherán no va a iniciar una guerra contra nadie

TEHERÁN (Sputnik) — Teherán no tiene la intención de iniciar una guerra contra nadie, declaró a la prensa el ministro de Exteriores irani, Mohamad Yavad Zarif, al término de las negociaciones con su homólogo alemán, Heiko Maas.

"Irán no ha iniciado ninguna guerra y no lo hará pero quienquiera que empiece una guerra con nosotros no será él que la termine", advirtió el canciller iraní.

Las tensiones entre Washington y Teherán continúan en aumento desde mayo de 2018, tras la retirada unilateral de EEUU del acuerdo nuclear con Irán y la imposición de varios paquetes de sanciones contra la República Islámica.

También Teherán anunció el 8 de mayo pasado la decisión de abandonar una parte de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo (conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC).

Estados Unidos comenzó en las últimas semanas a incrementar sus fuerzas en Oriente Medio. El 24 de mayo, Washington anunció el envío de 1.500 efectivos, misiles antiaéreos Patriot y aviones espías a esta región.

El ayatolá Alí Jameneí afirmó entretanto que su país no tiene intención de ir a la guerra con Estados Unidos, pero que seguirá resistiendo las presiones de Washington.