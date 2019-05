Tres variantes de una guerra de EEUU contra Irán

"La primera opción es lanzar un ataque aéreo y de misiles de escala limitada con el objetivo de destruir las instalaciones nucleares de Irán", comentó el experto al diario ruso Vzglyad y agregó que 120.000 militares serían suficientes para un ataque de ese tipo.

La segunda opción, según Sivkov, podría ser una campaña aérea a gran escala para destruir la economía iraní al estilo yugoslavo. Sin embargo, en este caso, el grupo de 120.000 soldados tendría que aumentar porque ese número es suficiente solo para iniciar este tipo de campaña.

"Los principales recursos deben destinarse a la operación y protección del grupo de aviación", dijo el analista.

Sivkov tampoco excluyó el comienzo de una guerra prolongada contra Irán y la ocupación de sus territorios.

"La tercera opción es llevar a cabo una guerra a gran escala con la entrada de las fuerzas terrestres en Irán, como sucedió durante la guerra de Irak", opinó. En este caso, 120.000 soldados serían "absolutamente insuficientes" y "el grupo tendría que aumentar en ocho veces aproximadamente".

De acuerdo con el experto, la aparición de dicho plan es "un elemento de preparación para una guerra contra Irán".

El periódico The New York Times había afirmado que el secretario interino de Defensa estadounidense, Patrick Shanahan, presentó un plan para enviar 120.000 efectivos militares a Oriente Medio si Irán atacase al Ejército norteamericano o acelerara el desarrollo de armas nucleares. No obstante, el presidente de EEUU, Donald Trump, desmintió más tarde este informe de prensa.