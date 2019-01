Recorte de tropas no afectará a fuerzas especiales de EEUU en Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — Los planes de Estados Unidos de reducir a la mitad sus tropas en Afganistán no afectarán a las unidades de asalto de las Fuerzas de Operaciones Especiales, según informa Military.com citando una fuente.

"Tendremos fuerzas de asalto en el país", dijo el interlocutor del medio que conoce los planes de la Administración estadounidense de recortar la presencia militar en Afganistán.

Según esta fuente, el comandante de la misión de EEUU y la OTAN en Afganistán, el general norteamericano Austin Scott Miller, prevé retirar unos 7.000 efectivos del Pentágono, la mitad de los desplegados en estos momentos en Afganistán, en un plazo de entre ocho y 12 meses.

El pasado diciembre, varios medios estadounidenses publicaron que el presidente Donald Trump baraja un recorte de las tropas acuarteladas en Afganistán.

El diario The Wall Street Journal informó que el recorte podría comenzar en varias semanas, y The New York Times avanzó que EEUU sacaría de Afganistán a la mitad de sus soldados emplazados en este país.

Sin embargo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Garrett Marquis, afirmó tras esas informaciones que Trump no había tomado aún la decisión de reducir el contingente militar estadounidense en Afganistán ni dado órdenes al respecto.