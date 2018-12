La Casa Blanca niega que el presidente Trump haya decidido retirar tropas de Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — Un alto cargo de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump no ha tomado aún la decisión de reducir el contingente militar que EEUU mantiene en Afganistán.

"El presidente no ha tomado la decisión de reducir la presencia militar de EEUU en Afganistán ni ordenado al Departamento de Defensa que comience el proceso de retirada del personal estadounidense de Afganistán", cita Bloomberg a un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Garrett Marquis.

Previamente, varios medios estadounidenses publicaron que el presidente Donald Trump baraja un recorte de las tropas acuarteladas en Afganistán.

El diario The Wall Street Journal publicó la semana pasada que el recorte podría comenzar en varias semanas; por su parte, The New York Times avanzó que EEUU sacaría de Afganistán a unos 7.000 soldados, la mitad de los emplazados hoy en día.

Más aquí: La salida de las tropas de EEUU de Afganistán, ¿un desafío para China y Pakistán?