El futuro Ejército europeo 'mosquea' a EEUU y deja fuera de juego a Ucrania

Últimamente los dirigentes europeos están hablando cada vez más de la necesidad de crear un 'Ejército europeo' que no dependa de la OTAN o EEUU, cuenta el profesor de la Universidad de Finanzas de Rusia, Gevorg Mirzayán.

© AP Photo / Matthias Schrader El hipotético Ejército europeo, ¿formado por mercenarios y dirigido contra Rusia?

Según el experto, estas declaraciones han aumentado no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, dado que cada vez se vienen exponiendo de forma más abierta.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, "habla de la 'soberanía defensiva' de Europa no como algo deseable, sino como una perspectiva inevitable", relató Mirzayán.

Tema relacionado: La UE establece cooperación permanente en defensa y seguridad de 25 Estados miembros

El argumento central, dijo el experto, es que Europa tiene que defenderse a sí misma sin contar con EEUU, y tiene que hacerlo cuanto antes. Así, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirmó en una conferencia en Florencia que el mundo "está inmerso en el caos" y que Europa necesita contar con "un Ejército profesional".

No obstante, el docente ruso relató que la idea de crear un 'euroejército' no es algo nuevo y es un concepto del que se viene hablando desde los años 50. De hecho, el Acuerdo de Lisboa incluye una política general en el ámbito de la Defensa, aunque la idea no se desarrolló debido a la existencia de la OTAN y la hegemonía total de EEUU, explica el experto.

Además: ¿Se concreta la creación de un Ejército Europeo?

Entonces, ¿por qué se está creando un Ejército europeo precisamente ahora? Según el docente, una de las razones destacadas es porque Europa ha sido víctima de sucesos que se produjeron como consecuencia de las 'victorias' estadounidenses en Oriente Medio.

Al fin y al cabo, los refugiados provenientes de las zonas afectadas por conflictos militares inundaron los países europeos y, además, los principales ataques terroristas de Daesh —organización proscrita en Rusia— tuvieron lugar en el Viejo Continente, subrayó.

También: Identifican al sirio que preparó chalecos explosivos de atentados de París y Bélgica

A ello hay que añadir todos los conflictos que se avecinan en los aledaños de la UE —además del caos en Ucrania y una Turquía cada vez menos prooccidental—.

La salida de EEUU del acuerdo nuclear con Irán tampoco ayuda, ya que abrió las puertas a una posible repetición del conflicto entre Irán e Israel. Además, la apertura de la Embajada de EEUU en Jerusalén provocó unos disturbios que amenazan con convertirse en un conflicto abierto entre Palestina e Israel, añadió el docente.

Más: Protestas en Gaza por el traslado de la Embajada de EEUU a Jerusalén

Gevorg Mirzayán citó a la canciller de Alemania, Angela Merkel, quien habló de la multitud de conflictos a las puertas de la EEUU que realmente ponen en riesgo la continuidad de la unión. Concretamente dijo que "Europa ya no puede contar con el paraguas militar de EEUU". El experto destacó que Washington se mostró incapaz de defender a sus aliados ante las amenazas.

Por ello, en noviembre del 2017, la Unión Europea adoptó un plan de cooperación estructurada permanente en defensa y seguridad (PESCO, por sus siglas en inglés). Los únicos tres países que no forman parte de esta iniciativa son el Reino Unido —que está inmerso en el Brexit—, Malta —que se mantiene neutral—, y Dinamarca —que no participa en la política general de Defensa—.

Relacionado: La OTAN pide evitar que la defensa de la UE sustituya la Alianza

El punto central del proyecto es la cooperación a gran escala entre los países europeos en el ámbito militar. Esta cooperación supone la creación de estrategias defensivas unificadas y armonizadas, así como la destinación de contingentes militares a misiones especiales.

El experto destacó que EEUU muestra su descontento con la creación del PESCO, al que acusa de interferir en el trabajo de la OTAN. Sin embargo, Bruselas responde que se trata de una fuerza militar que se ocupará de conflictos locales y que la defensa estratégica de Europa seguirá estando en manos de la vieja organización militar.

También: Europa "debe evitar la duplicación de la OTAN"

Otro aspecto del PESCO que preocupa a Washington tiene que ver con el dinero. EEUU teme que la Unión Europea empiece a comprar menos armas estadounidenses, algo que impactaría negativamente en los ingresos de las compañías armamentísticas estadounidenses. De hecho, la embajadora de EEUU en la OTAN, Kay Bailey Hutchison, ha expresado abiertamente este temor al tildar el PESCO de "máquina proteccionista de la UE", añadió el experto.

Tema relacionado: Tentación peligrosa: los F-35 para Alemania, una posible amenaza a la industria europea

No obstante, el PESCO presenta una serie de obstáculos. Según el docente, uno de los problemas más serios es el hecho de que algunos Estados miembro de la UE "no solo no están listos para la integración en Defensa, sino que además la van a sabotear".

Ante todo, se trataría de Polonia, que tiene conflictos abiertos con Bruselas y Berlín, y otras repúblicas de la Europa del Este que toman como punto de referencia las directrices de EEUU y no las de la Unión Europea —como Georgia y Ucrania-.

Más: Polonia reprocha a la Comisión Europea la "injerencia excesiva" en su legislación

El experto concluyó que en última instancia estos mismos países serán las principales víctimas de su posicionamiento.

El proceso de creación de un 'Ejército europeo' ya está en marcha, y "cuando acabe, los países que contaban con el 'orden mundial estadounidense' y se esforzaron tanto por hacerse un hueco bajo el 'paraguas de la OTAN' verán cómo se cierra el paraguas".