No hay frío: un hombre se mete desnudo en una fuente de Granada | Vídeo

El nudista más famoso de Granada, Olmo García, vuelve a hacer de las suyas. Después de presentarse sin ropa en la Catedral o la Alhambra, ahora se pasea por las aguas de la Fuente de las Batallas. Los termómetros no pasaron de los 10ºC en todo el día .

La borrasca Bella ha barrido España. Su paso a través de la Península y Baleares ha dejado fuertes rachas de viento, nieve y frío. Mucho frío. Los termómetros se han desplomado y el mercurio ha llegado a marcar temperaturas negativas en innumerables puntos del territorio nacional.

Momento ideal para enfundarse gorro, guantes y bufanda. Llevar un buen abrigo es casi tan necesario como ponerse la mascarilla para salir a la calle. Sin embargo, no todos los cuerpos interpretan la sensación térmica de la misma manera.está en el grupo de personas que parecen no temer al invierno.

García es conocido por pasear por la ciudad de Granada completamente desnudo. No importa el mes del año que sea. Obviamente, no ha dudado en hacerlo en pleno mes de diciembre. Es más, el granadino ha decidido despedir 2020 zambulléndose en la Fuente de las Batallas el día 29 a las ocho de la tarde. A pesar del ambiente helador, el nudista no ha dudado en meterse en el agua y caminar por dentro del monumento. Incluso, ha trepado hasta la cima de la pétrea construcción.

La novedad es que no iba solo. Por primera vez, García contaba con la compañía de una mujer rubia, quien también se mostraba sin ropa. De momento, su identidad es desconocida.

Después se subió a la fuente



de las Batallas (#Granada).



Ni @policia ni nada.😳



Ahora los niños en vez de ver a#PapaNoel, en Granada ven a una



marrana con las tetas al aire y



otro marrano con su 🥚🥚 a



vista de todos.



Y suma y sigue.

🤦‍♂️ pic.twitter.com/Q9fXoKMEvP — __Daniel____Espadafor___ (@____Daniel___E) December 30, 2020

Lo vuelve hacer , el hombre desnudo de Granada se da un baño en la Fuente de las Batallas junto a una novia que se a echado , menos 5 grados... pic.twitter.com/wcoB1wlV90 — El De Las Bolsas 2🔻 (@ElDeLasBolsas21) December 30, 2020

Como suele suceder, siempre hay algún visitante que se sorprende al ver a García actuar. Sin embargo, los habitantes de Granada ya empiezan a estar acostumbrados a sus apariciones en público. El 9 de diciembre escaló por la Catedral hasta sentarse en una hornacina del templo. En octubre, corrió por los pasillos y patios de la Alhambra. Anteriormente, se dejó ver en la Carrera del Darro, la Plaza Nueva o la Gran Vía. Siempre como Dios lo trajo al mundo y con el objetivo de transmitir un mensaje de paz.

A sus 34 años, sus exhibiciones son cada vez más frecuentes en la ciudad andaluza. Su nudismo está a un paso de convertirse en algo tan típico de Granada como contemplar la Alhambra desde el mirador de San Nicolás. Como el frío en invierno. El mismo que punza a los granadinos. Excepto a Olmo García y su compañera.