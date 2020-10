Sin ropa y sin mascarilla: un hombre pasea desnudo por la Alhambra | Vídeo

Un hombre recorre la Alhambra de Granada completamente desnudo ante la sorpresa de los visitantes. Eso sí, no es la primera vez que se le ve sin ropa en las calles de la ciudad andaluza.

Los termómetros apenas superan los 20°C en Granada. La ciudad comienza a sentir el otoño y sus habitantes desempolvan los abrigos del fondo del armario. No obstante, la percepción del frío es muy personal. Algunos ya lucen cazadoras y jerséis, mientras que otros todavía se resisten a dejar los pantalones cortos. Hay uno que directamente ni utiliza ropa.

Se trata de Olmo García, un granadino conocido pory alrededores. Lleva años paseando sus vergüenzas por el corazón de la ciudad andaluza. Se le ha visto en la Carrera del Darro, la Plaza Nueva o la Gran Vía. Su última aparición ha sido en la Alhambra

El nudista había avisado de sus intenciones el martes 13 de octubre y no tardó en cumplirlas. Un día después Olmo García caminó a través del monumento nazarí desnudo y bajo la sorpresa de todos los visitantes. Sin ropa y sin mascarilla, obligatoria para visitar el complejo histórico, desfiló por los lugares más conocidos de la Alhambra, incluido el Patio de los Leones. Su presencia no pasó desapercibida para los turistas, quienes no dudaron en registrar en vídeo lo que veían. Tampoco lo hizo para los vigilantes de seguridad, encargados de perseguir al exhibicionista.

Según Olmo García, él no pasea desnudo por nada. Su objetivo es reivindicar la paz mundial y la pureza. "Cuando uno se quita la ropa es más sincero con todo aquello que le rodea", decía García al diario Ideal.

Misión que tiene desde 2016 tras un viaje que le llevó por Bahréin, Estados Unidos y Ecuador. Desde ese momento, no es extraño verle encarar las calles de Granada sin ningún atuendo. Despierta la atención de los viandantes, a veces con saludos, aunque también con insultos. La Policía Nacional y la Guardia Civil lo han parado en alguna ocasión. Sin embargo, ninguna confrontación le ha hecho pensar en dejar de pasear desnudo. Si no lo hace el frío, menos lo van a hacer las personas.