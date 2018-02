El clon de Kim Jong-un: ¿cómo es vivir con la cara del 'líder supremo'? (vídeo)

"He estado imitando a Kim desde el años 2013. (…) Nunca me he entrenado para ser Kim, pero he estado interesado en Corea del Norte y su política desde que era un adolescente. De ahí que he estudiado cómo es el líder [del país] desde hace mucho tiempo", relató.

"Cuando él apareció en la 'escena', simplemente copié lo que vi. He estudiado todo lo posible y me he aprendido un montón de materiales. Me demoro unas tres horas para entrar en el personaje", declaró el doble de Kim.

Cuando Howard no imita al líder norcoreano, el joven usa un peinado diferente, por lo que deja de parecerse al 'líder supremo'. El artista explicó que requiere mucho maquillaje para asemejarse más al famoso político.

La gente no le reconoce cuando Howard usa gorra. El entrevistado admitió que trata de no parecerse a Kim cuando sale a caminar.

Amenazas de muerte

"Hasta hace poco no recibía amenazas de muerte. Sin embargo, hace unos días recibí una, después de [una sesión] que tuve con Trump. Fue en internet, y fue algo como: '¡Oye! Quiero matarte'. Pero, bueno, es la red", reconoció con una sonrisa.

Asimismo, Howard relató sobre su experiencia de desempeñar el papel de Kim Jong-un en un vídeo musical del grupo ruso Little Big.

"La experiencia con Little Big fue fenomenal. El rodaje duró tres días. Fue un trabajo muy duro, pero todo fue hecho a nivel profesional. El vídeo resultó genial, yo estaba muy contento. [Pagaron] por el vuelo y me alojaron en un hotel muy bueno. Cuidaron mucho de mí", explicó.

Sobre su reciente broma con las porristas norcoreanas en los Juegos Olímpicos en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, Howard confesó que quedó impresionado por su actuación sincronizada.

"Lamentablemente, no tuve la oportunidad de hablar con ellas. Hubiese sido genial si hubiese podido abrazar a una de ellas, porque son muy hermosas. Casi no tuve tiempo para interactuar con ellas porque interfirieron los guardias de seguridad. Varias de ellas se rieron, otras no. Me alegré de haberlas visto", aseguró.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y — Vincent Bevins (@Vinncent) February 14, 2018

'Kim' predice el futuro de dos Coreas

"Creo que lo que va a pasar es que el norte y el sur van a tener relaciones cálidas en los próximos años. Pero es posible que el norte amenace a Japón. Sin embargo, eso es algo que iba a pasar de todas maneras", manifestó el artista.

