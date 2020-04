Ministro de Defensa ruso pide a su par checo entregar a Rusia estatua del mariscal Kónev

"No podemos quedar indiferentes ante la retirada del monumento del mariscal Iván Kónev. Le pido entregar pronto la estatua a la Federación de Rusia", dice la carta.

El ministro ruso lamentó la decisión de las autoridades del distrito Praga 6 de desmontar la estatua de Kónev, al destacar el mariscal realizó "hábilmente en 1945 la operación militar para liberar a Praga de los nazis y salvó las vidas de cientos de miles de checos".

Shoigú señaló que Rusia está dispuesta a pagar los gastos financieros que podría requerir el traslado del monumento.

El portavoz del Ministerio de Defensa checo Jan Pejsek confirmó en una entrevista con el medio Parlamentni Listy que el ente castrense checo recibió la carta de Shoigú.

"Este monumento no es nuestro (...) No podemos entregar algo que no es nuestro, no se trata de unos restos militares, la estatua sigue siendo propiedad de Praga 6", explicó.