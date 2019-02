La británica casada con un extremista del ISIS quiere volver a casa pero, ¿qué dice Londres?

Varias fuentes comunicaron a medios locales que el Gobierno británico planea hacerlo porque, aparte de la ciudadanía británica, Begum cuenta con la de Bangladés. Su madre recibió una carta con una serie de documentos adjuntos en la que se puede leer: "Estimada señora Begum, le rogamos que lea los papeles que le adjuntamos relativos a la decisión tomada por el secretario de Interior de privar a su hija, Shamima Begum, de su ciudadanía".

El abogado de la familia, Tasnime Akunjee, declaró que sus clientes barajarían todas las vías legales a su alcance para frenar esta decisión.

Anteriormente, el portavoz de la Secretaría de Interior comunicó que, cualquier decisión que implique despojar a los individuos de su ciudadanía, se toma sobre la base de todas las evidencias disponibles, si bien esa decisión "no es fácil". Este comentario llegó después de que el secretario del Interior, Sajid Javid, advirtiera que Shamima Begum "enfrentaría consecuencias" por apoyar al Estado Islámico.

Begum declaró en una entrevista a The Times que no se arrepiente de unirse al califato y describió que ver la cabeza cortada de un rehén no la desconcertó en absoluto.

En declaraciones a Sky News, la joven recalcó que era una simple ama de casa en el califato del ISIS y las autoridades británicas no tienen pruebas de que hubiera hecho "nada peligroso". Además, admitió que ella conocía los degollamientos y ejecuciones cometidos por los yihadistas, pero enfatizó que "los veía bien", porque había escuchado que "el Islam lo permite". Previamente, la joven había reconocido que apoyaba la violación y el asesinato de esclavos sexuales yazidíes, una minoría religiosa que se encuentra en el norte de Irak y Siria.

El caso de Begum provocó debates acalorados en el Reino Unido acerca de si se puede permitir a los desertores del ISIS regresar en el país. Sputnik habló sobre este tema con la estrella mediática Katie Hopkins.

"Es una de esas locuras típicas del Reino Unido. Por mala que sea la decisión, al final la tomamos, en especial la gente de izquierdas, que dice que ella merece nuestra compasión (…) y que se le debe dar derecho a regresar y rehabilitarse", enfatizó.

La interlocutora de Sputnik recordó que en el Reino Unido existe otro grupo de gente que opina que es posible aprender mucho de su experiencia. Además, consideran que Begum tendría que volver a casa o, de lo contrario, "más gente podría radicalizarse".

Según Hopkins, el Reino Unido no es lo suficientemente duro con Begum.

"Es otro caso en el que tenemos la oportunidad de predicar con el ejemplo de la historia de esta chica haciendo que pague por sus decisiones y enseñando que el Reino Unido es firme y dice no. No te permitimos regresar en absoluto, no mereces tu ciudadanía británica", enfatizó.

La presentadora recalcó que realmente ocurre otra cosa: el abogado y todos los programas de televisión dicen que ella es una víctima y merece nuestra compasión.

"En este sentido, este país siempre alimentará a las personas que quieren hacernos daño. La única pregunta a la que no puedo encontrar respuesta: si el islam es tan fantástico, ¿por qué los musulmanes siempre vienen hacia países cristianos o gravitan en torno a ellos?", se preguntó.

Aparte de eso, Hopkins declaró que varios estudios mostraron que estos musulmanes no desean adaptarse a la cultura cristiana y convertirse en parte de la cultura occidental, sino que se mantienen al margen y separados.