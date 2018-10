Parlamento de Armenia rechaza a Pashinián para cargo de primer ministro

"Mi candidatura fue propuesta no para ser electa, sino para no elegir a ningún primer ministro, me presenté para que no haya ninguna especulación sobre la legitimidad de los futuros comicios parlamentarios anticipados", dijo el político.

El pasado 16 de octubre el entonces primer ministro de Armenia informó que había presentado su dimisión para posibilitar la disolución del Parlamento y celebrar elecciones parlamentarias.

© Sputnik / Oleg Ivanov ¿Qué está pasando en Armenia y por qué Rusia se irrita por ello?

La Constitución de Armenia estipula que el Parlamento puede ser disuelto si tras la destitución del jefe del Gabinete de ministros los diputados en dos sesiones no logran elegir a un nuevo primer ministro.

En ese caso, deberán celebrarse unas elecciones anticipadas no antes de 30 días tras la disolución del Parlamento y en el transcurso de los 15 días posteriores.

El Partido Republicano, que mantiene la mayoría de escaños en el Parlamento, y otros partidos aprobaron previamente un proyecto de ley que obstaculiza una eventual disolución del Parlamento.

El 2 de octubre Pashinián convocó una acción de protesta y destituyó a varios ministros miembros de los partidos que apoyaron el borrador.

Por su parte, el vicepresidente del hemiciclo, Eduard Sharmázanov, aseguró que las enmiendas aprobadas no buscan impedir unas elecciones anticipadas, sino persiguen garantizar el funcionamiento normal de la Asamblea.