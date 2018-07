Enseñan fotos de posibles sospechosos a testigos clave del envenenamiento en Amesbury

La policía utilizó la tecnología de reconocimiento facial para identificar a dos asesinos cuyos imágenes fueron captados por cámaras de vigilancia.

Los asesinos fueron enviados al Reino Unido para intoxicar Serguéi y Yulia Skripal y luego regresaron a Rusia, añade el medio.

"Me mostraron una foto de un hombre y me preguntaron si alguna vez le había visto en la ciudad y dónde, no le reconocí. También mencionaron a una mujer con la que querían hablar pero no tenían una foto de ella", dijo Josh Harris quien residió en el mismo hostal que Dawn Sturgess, envenenada presuntamente por el mismo agente nervioso que los Skripal.

Por ahora no hay comentarios de Scotand Yard al respecto.

El 30 de junio, los británicos Dawn Sturgess y Charlie Rowley ingresaron en el hospital tras perder el conocimiento en su domicilio de Amesbury, condado de Wiltshire.

El 8 de julio, Scotland Yard comunicó que Sturgess pereció, por lo que los detectives británicos empezaron una investigación por asesinato.

Mientras, Rowley recuperó el conocimiento el 10 de este mes, al día siguiente el hospital confirmó que salió del estado crítico.

El hermano del sobreviviente, Matthew, aseguró que Charlie recogió un frasco de perfume, que luego fue encontrado en su domicilio y supuestamente contenía el mismo veneno que se utilizó en el ataque contra los Skripal.

A inicios de marzo pasado, Serguéi Skripal, exoficial de la inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia, fueron atacados con un agente de acción neuroparalizante en la ciudad británica de Salisbury.

Londres afirma que el Estado ruso está detrás del envenenamiento de los Skripal, mientras Moscú lo niega rotundamente.