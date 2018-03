Zuckerberg se niega a comparecer ante Parlamento británico por caso Cambridge Analytica

Poco antes el Parlamento británico pidió que el fundador de la famosa red contestara en un plazo de una semana a preguntas relacionadas con Cambridge Analytica, ya que después de las publicaciones de The New York Times y The Guardian, "ya era hora de escuchar" una información precisa de boca del propio Zuckerberg.

"Zuckerberg pidió personalmente a sus adjuntos para que uno de ellos encontrara la posibilidad de presentar pruebas ante el comité (británico)", cita Independent la misiva de Facebook.

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook, atrapado en su propia tormenta

Los diputados británicos revelaron además que están dispuestos a ponerse en contacto con el fundador de la red social por internet, y así poder debatir las cuestiones relacionadas con el caso.

Se espera que sea el encargado de productos de la compañía, Chris Cox, quien comparezca ante el Parlamento británico en la primera semana después de Pascua.

Facebook es centro de polémica desde que se supo días atrás que la empresa Cambridge Analytica, dedicada a la consultoría política en base al uso de grandes bases de datos, accedió a la información de 50 millones de usuarios de esta red social mediante una aplicación de personalidad desarrollada por el investigador de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan.

La aplicación no solo obtenía los datos de los usuarios que la descargaban, sino los de su red de contactos y los de los amigos de estos sucesivamente, según revelaron investigaciones periodísticas encabezadas por los diarios The New York Times, de EEUU, y The Observer, del Reino Unido.

Cambridge Analytica trabajó para la campaña electoral del hoy presidente estadounidense, Donald Trump, y para la del plebiscito que celebró el Reino Unido sobre la salida de la Unión Europea, conocido como Brexit, desarrollando un mecanismo para predecir e influenciar la conducta de los votantes en base a sus perfiles y datos personales.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica como firma asociada, asegurando que la aplicación de Kogan obtuvo los datos de los usuarios (como los contenidos preferidos o la ciudad de residencia) de forma legal, pero no debió entregarlos a terceros.

La semana anterior Zuckerberg pidió perdón a los usuarios de la red por los errores cometidos por Facebook y aseguró que la compañía tomará medidas más estrictas para proteger sus datos.